Jankovič: V Prievidzi existuje len eufória alebo tragédia. Po každej prehre dostanete zaucho

Po roku a pol sa s ním klub rozlúčil, dal mu padáka. „Od pondelka som dostal veľký počet príjemných správ od ľudí z prievidzského fanklubu a z okolia basketbalu. Zahrialo ma to pri srdci,” smeje sa Jankovič.

S Prievidzou získal medailu po dlhých rokoch už vo svojej prvej sezóne na lavičke. „Dodnes mám zimomriavky. Bolo to niečo neskutočné. V priebehu sekundy ste za kráľa,” spomína v rozhovore na pamätnú štvrťfinálovú sériu s bratislavským Interom.

Po zápase v Handlovej bol v kabíne smútok. Očakávali sme, že sa budeme prezentovať oveľa lepšou hrou. V nedeľu mi zavolal človek z vedenia, ktorý ma do Prievidze priviedol, Peter Zvara. Oznámil mi, že končím.

V nedeľu som sa stretol s Matthiasom Hauferom (športovým riaditeľom Prievidze, pozn. red). Podebatovali sme, vysvetlili sme si dôvody môjho konca. Vraj sa zhodli, že je to pre nich najlepšie rozhodnutie. Ja to akceptujem.

Aké pocity a emócie vo vás prevládajú?

Smútok. Sezóna je prakticky na začiatku. Mali sme veľa času na to, aby sme veci obrátili k lepšiemu. Nemám rád nedokončenú prácu. Sezónu sme začali výborne, no za posledný mesiac sa to vytratilo.