Američania nie sú po 12 rokoch lídri rebríčka FIBA. Strácajú len 1,1 bodu

"Nie je to práve nový titul a zrejme to takto nezostane veľmi dlho, ale je to niečo také výnimočné, prestížne a historické, že som neskutočne hrdý na každého, kto k tomu prispel," napísal tréner španielskej reprezentácie basketbalistov Sergio Scariolo na twitteri.

FIBA v roku 2017 zaviedla nový bodovací systém, podľa ktorého sa v rebríčku zohľadňujú výsledky za ostatných osem rokov.

Američanom sa tak už nepočíta prvenstvo na MS 2014, no v rebríčku sú stále zahrnuté olympijské triumfy z OH 2016 v Riu de Janeiro aj OH 2020 v Tokiu. Na MS 2019 však Američania skončili až siedmi.



Španielsko vedie mužský rebríček FIBA so ziskom 758,6 bodu, druhé USA majú na konte 757,5 bodu. Tretia zostala Austrália a štvrtá Argentína, ktorá bola na čele v roku 2010 pred nástupom Američanov.

Piate je Francúzsko, šieste Srbsko, siedme Slovinsko, ôsma Litva, deviate Grécko a elitnú desiatku uzatvára Taliansko. Ženský rebríček FIBA stále vedú Američanky s náskokom takmer 200 bodov pred Číňankami, vedúcu pozíciu potvrdili titulom na MS 2022.