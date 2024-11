Prievidza sa chce priblížiť postupu. Bojujeme o historický cieľ, hovorí Jankovič

Chyby, ktoré sme urobili, nás stali dôležité momenty a výsledok, takže vieme, na čom musíme zapracovať. Berieme to ako ponaučenie a motiváciu posunúť našu hru na vyšší level pred týmto kľúčovým zápasom,“ vyjadril sa krídelník Prievidze Tomáš Mrviš.

„Cítiť z nás motiváciu a odhodlanie. Všetci si uvedomujeme dôležitosť zápasu a pracujeme na maximum, aby sme do neho išli pripravení. Cítime podporu fanúšikov aj realizačného tímu, čo nám dodáva ďalšiu energiu a chuť vydať zo seba to najlepšie. Zápas s Blue Wings nám ukázal, že potrebujeme byť dôslednejší v detailoch.

Prievidžania sa usilujú o to, aby získali či už priamu postupovú miestenku, respektíve patrili medzi šesť najlepších klubov z druhých miest. Východiskovú pozíciu majú v tomto smere dobrú, v tabuľke im patrí druhá priečka, keď majú na konte tri víťazstvá a jednu prehru.

„Po sobote sme sa dávali hlavne psychicky do poriadku, no tiež zregenerovali. Po dlhšom čase sme mali priestor na jeden kvalitný tréning. Nebolo fajn prehrať, ale verím, že nás to nakoplo a opäť sa vráti do tímu pozitívna energia. Každý z nás je víťazným typom. Verím, že opäť prišla chuť zvíťaziť,“ uviedol prievidzský kormidelník.

Jeho zverenci majú za sebou náročné dni, najskôr tri predĺženia v EP FIBA s Kutaisi a následná dlhá cesta domov, a hneď na to ligový neúspech s Nitra Blue Wings. Situácia je však opäť stabilná, celý tím vie, čo je v stredu v hre.

„Prvý zápas v Botevgrade bolo reálne od začiatku do konca všetko v náš prospech. Hrali sme s výbornou energiou, nasadením, skvelou obranou a všetko, na čom sme sa z pohľadu taktiky dohodli, sme dodržali.

Aj teraz to určite bude kľúčové. Súper príde s rovnakou zostavou, ale už nemôže postúpiť, preto nebude mať žiaden tlak. Môžu prísť uvoľnení, z nášho pohľadu to môže byť dobré, ale aj zlé. My musíme zvíťaziť, preto je skôr na nás tlak.

Nemôžeme si ho však pripúšťať. My musíme pozerať len na seba a vybehnúť na neho rovnako ako v Bulharsku a verím, že nám to prinesie víťazstvo. Podstatné bude, aby každý hráč, čo vstúpi na palubovku, tak vybehne s energiou v obrane, pretože z nej všetko vychádza. Potom nám budú vychádzať aj strely a útočné signály. To bude hlavné, energia, bojovnosť a nechať srdce na palubovke. Bojujeme o historický cieľ,“ vyhlásil Jankovič.

Pred domácim publikom pozbieral klub z hornej Nitry veľkú väčšinu víťazstiev, na stredajší duel sa opäť očakáva vynikajúca divácka kulisa.

„Veľmi sa teším, hrať pred plnou halou je vždy niečo špeciálne. Fanúšikovia nám dávajú neuveriteľnú podporu a verím, že nás opäť poženú dopredu. Naša hra musí byť založená na pevnej obrane a trpezlivej hre v útoku.

Nemôžeme im dovoliť kontrolovať tempo zápasu, takže musíme byť disciplinovaní a ísť si za svojim herným plánom. Dôležitá bude aj komunikácia na ihrisku a maximálne sústredenie,“ zamyslel sa Mrviš nad zápasovým plánom.

Pred Prievidzou je tak mimoriadne kľúčový duel, po ktorom sa môžu výrazným spôsobom priblížiť k účinkovaniu v ďalšej fáze EP FIBA.

„Nie raz sme povedali, že naši fanúšikovia sú najlepší v lige. Dodávajú nám silu. Keď hráči vybehnú pred viac ako 2000 ľudí, tak je to niečo neskutočné. Sú náš šiesty hráč na palubovke.