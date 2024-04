Čajky mieria za zlatým hetrikom, z ligového trónu ich chce zosadiť ambiciózna Banská Bystrica

BRATISLAVA. Vyvrcholenie basketbalovej Niké Extraligy žien v sezóne 2023/2024 bude rovnaké ako pred rokom, o majstrovský titul si to rozdajú hráčky Piešťanských Čajok a Slávie Banská Bystrica. Klub z kúpeľného mesta má na dosah tzv. zlatý hetrik, „pumy“ naproti tomu bojujú o historicky prvé double (titul a Slovenský pohár). Úvodný diel očakávanej série, hranej na tri víťazstvá, štartuje v sobotu 20. apríla o 18.00 h v piešťanskej Diplomat aréne.

Najvyššia ženská basketbalová súťaž má pred sebou finále, v ktorom proti sebe nastúpia dva aktuálne najambicióznejšie celky.

Piešťany a Banská Bystrica zvádzajú vždy atraktívne súboje, bez ohľadu na to, v akej súťaži sa stretnú. „Všetci sa tešíme, že je pred nami rovnaká séria ako minulý rok, aj keď verím, že to bude s úplne iným priebehom, ale to ukážu až samotné zápasy. Sezóna vrcholí, niet už cesty späť, čiže je to niečo úplne iné ako počas sezóny. Musíme byť pripravení na akúkoľvek situáciu,“ povedala pre TASR trénerka Slávie Zuzana Žirková.

Program finále (hrá sa na 3 víťazné zápasy) Program finále Niké Extraligy žien 2023/2024 (hrá sa na 3 víťazné zápasy): sobota 20. apríla, 18.00 h: Piešťanské Čajky – Slávia Banská Bystrica streda 24. apríla, 18.00 h: Slávia Banská Bystrica – Piešťanské Čajky sobota 27. apríla, 18.00 h: Piešťanské Čajky – Slávia Banská Bystrica prípadný 4. zápas – streda 1. mája, 18.00 h: Slávia Banská Bystrica – Piešťanské Čajky prípadný 5. zápas – sobota 4. mája, 18.00 h: Piešťanské Čajky – Slávia Banská Bystrica

Martišková: Špeciálna motivácia tam je Výhodu domáceho prostredia si po základnej a nadstavbovej časti vybojoval obhajca titulu z Piešťan. Tento faktor môže byť dôležitý, ako naznačili doterajšie výsledky vo vzájomných zápasov. „Sme plní očakávania. Myslím si, že všetci sa už tešia na finálovú sériu. Myslím, že nálada je dobrá, takže verím, že to pretavíme aj do nejakého úspechu. Je to finále, v ňom sa už nepozeráme na to, kto proti nám stojí. Samozrejme, vieme, kto je náš súper a akú má kvalitu. Rivalita tam je, ale pre nás je podstatné to, že sme vo finále a splnili sme ďalší cieľ, ktorý sme mali. Teraz sa pokúsime zabojovať o finálový úspech,“ uviedol kouč Čajok Peter Jankovič.

Hlavný tréner družstva Piešťanské Čajky Peter Jankovič. (Autor: TASR)

Minuloročné finále, ktoré sa skončilo 3:0 v prospech klubu z kúpeľného mesta, si pamätá množstvo hráčok a obaja tréneri.

O čosi špeciálnejšie duely to budú pre Božicu Mujovičovú a Natáliu Martiškovú, ktoré pred rokom oslavovali zlato s Piešťanmi a teraz hája farby Banskej Bystrice. „Nejaká špeciálna motivácia tam nie je kvôli tomu, že to je môj bývalý klub. Moja motivácia je obrovská, pretože sme sa s mojim tímom dostali do finále a splniť všetky ciele, ktoré sme si stanovili. Ceníme si príležitosť, ktorú máme v rukách. Všetko má svoju atmosféru, energiu a náboj. Nech by proti nám akýkoľvek iný súper, tak stále by sme sa na to tešili,“ vyjadrila sa Martišková. Bude to náročnejšie, Moravčíková Obaja finalisti Niké EXZ sa dostali do finále bez výraznejších starostí. Slávia zdolala v mestskom derby UMB 2:0 a v semifinále Ružomberok 3:1 na zápasy. Čajky si poradili s Trenčínom 2:0 a Šamorínom 3:0 na zápasy.

„Chceme splniť cieľ, ktorý sme si dali pred touto sezónou – opäť vyhrať titul. Určite to bude náročnejšie ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, keď to skončilo 3:0 v náš prospech. V to dúfame aj teraz, ale Banská Bystrica sa výrazne posilnila. Tým, že sa play off hrá na tri víťazné zápasy, tak budeme mať šancu ukázať, že sme ako tím silnejší. Banská Bystrica má tiež silné družstvo, hlavne z lavičky sa striedania môžu vyrovnať základnej zostave. Pri siedmich legionárkach nikdy nevieme, ktorých päť nastúpi, takže to bude náročné,“ zamyslela sa pivotka Piešťan Alica Moravčíková.

Alica Moravčíková (vľavo) a Božica Mujovičová v zápase Final Six Slovenského pohára v basketbale žien Piešťanské Čajky - Slávia Banská Bystrica. (Autor: TASR)

Žirková: Verím v krásne divadlo „Pumy“ sa netaja ambíciou zosadiť svojho finálového súpera z pomyselného ligového trónu. Na základe toho skladali družstvo, v ktorom majú až sedem zahraničných hráčok (v zápasoch ich môžu použiť len päť) a šírkou kádra nemajú na Slovensku konkurenciu. „Musí prebehnúť selekcia. Verím, že zostaneme zdraví a môže to byť v záverečných zápasoch pre nás veľká výhoda. Musíme tlačiť a ísť úplne na doraz, aby sme fyzicky mohli byť silnejší. Rozhodovať môže z určitej časti, že sa hrá doma alebo vonku, aký je súper. Je to obhajca titulu, čiže najväčší rešpekt súperovi. Bude to boj od prvej do poslednej minúty, nevzdáme sa pri žiadnej lopte. Teším sa a verím v to, že ponúkneme všetkým divákom, ktorí prídu, krásne divadlo,“ prezradila Žirková na adresu súpera.

Hlavná trénerka Slávie Banská Bystrica Zuzana Žirková. (Autor: TASR)

V doterajších vzájomných zápasoch však majú pred finále navrch Piešťany.

So Sláviou síce prehrali vo finále Slovenského pohára a následne v lige, ale zdolať ho dokázali v semifinále Federálneho pohára, finále Alpsko-jadranského pohára a vo väčšine súbojov v Niké EXZ. Od zápasu k zápasu „Sú to rozdielne tímy. Myslím si, že zo začiatku sezóny vyzerali veľmi silno, potom prišlo k zraneniam a k obmene kádra. Trvalo im nejaký čas, kým sa zohrali, ale myslím si, že ukazujú potenciál a kvalitu. Majú družstvo, ktoré má na súpiske sedem legionárok, čo nie je úplne bežné. Peniaze hýbu svetom, je to tak. Všetka česť, že do toho toľko investujú a robia všetko pre úspech. Stále je to však o hre 5 na 5, uvidíme ako to bude vyzerať. Sme obhajcovia titulu, to je pravda, ale nepovedal by som, že sme nejaký veľký favorit. Tým, že sme počas celej sezóny potvrdzovali nejakú kvalitu a vybojovali sme si prvenstvo po základnej a nadstavbovej časti, tak sme získali výhodu domáceho prostredia. Pre nás to musí byť veľká výhoda. Pôjdeme od zápasu k zápasu, každý sa začína za stavu 0:0. V play off je jedno, akým rozdielom sa vyhráva, dôležité je víťazstvo,“ myslí si Jankovič.