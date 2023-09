Majú vysoké ambície. Dva slovenské kluby si zahrajú novú súťaž

BRATISLAVA. Do historicky prvého ročníka ženskej verzie Alpsko-jadranského pohára vstúpia počas najbližšieho víkendu aj zástupcovia slovenského basketbalu, konkrétne Piešťanské Čajky a Slávia Banská Bystrica.

Radi by sme urobili čo najlepšie výsledky a všade sa pokúsime byť čo najvyššie a najlepšie,“ povedal pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.

Bolo by fajn, keby sme pokračovali v Eurocupe, ale vieme, aké sú naše možnosti. Takže chceme pokračovať určite v Alpsko-jadranskom pohári.

Tam treba byť na to pripravení. Chceli sme hrať viac medzinárodných duelov a mať kvalitnejšiu konfrontáciu. Po novom roku by sme chceli byť ešte v nejakej medzinárodnej súťaži.

„Chceme sa konfrontovať s Európou, vieme totiž, že slovenská liga nie je na spodných priečkach až na takej vysokej kvalite. Chceme udržať tím, aby hral ťažké zápasy a vrátilo sa nám to v play off.

Jeho tím pravidelne vyhľadáva medzinárodnú konfrontáciu, v minulosti bol súčasťou Stredoeurópskej ligy alebo Európskej ženskej basketbalovej ligy.

Teraz sa rozhodol prihlásiť do ďalšieho regionálneho projektu, kde neplánuje byť len do počtu. „Myslím si, že pred ligou nám to pomôže. Veľmi uznávam, keď sa okrem domácej súťaže hrá aj niečo medzinárodné. Každá

krajina má iný štýl, inak hrá. Takéto stretnutia nás vedia viac preveriť. Sú to tímy z krajín, s ktorými mi obvykle nehrávame, takže som zvedavá. Verím v dobré zápasy a diváci si to užijú,“ uviedla pivotka Piešťan Anna Jurčenková.

Banská Bystrica cestuje do slovinského Mariboru, kde odohrá duel s domácim ŽKD a v nedeľu vyzve chorvátsky Split. „Ideme do Mariboru. Verím, že budeme pokračovať v našich dobrých výsledkoch a vyhrávať,“ vyhlásila rozohrávačka Slávie Božica Mujovičová.