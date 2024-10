Piešťany znovu nenašli cestu k víťazstvu. Jankovič: Dievčatá bojovali a dreli

S francúzskym Charnay Basket Bourgogne Sud to napokon po výsledku 46:58 nevyšlo, preto sa postupové šance slovenského zástupcu presunuli skôr už len do teoretickej roviny.

Zvýšili ešte agresivitu a my sme začali ustupovať. Musíme s tým bojovať, sú to pre nás skúsenosti," vyjadril sa pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.

Keď už to nepadalo, tak ony to naťahovali. Nerobili sme nejaké veľké chyby v obrane, ale v útoku sa nám veľmi nedarilo," uviedla domáca pivotka Alica Moravčíková.

"Dochádzali sily. Mali sme veľa striel zvonku, možno sa nám ich nedarilo tak prebiť a hrať agresívne do vnútra. Snaha tam bola, ale bola pustená tvrdšia hra a my sme sa s tým nevedeli vyrovnať.

V bodovo chudobnejšom stretnutí z oboch strán to však jeho hráčky nezabalili a pred svojimi priaznivcami chceli prelomiť čakanie na úspech. S ubúdajúcim časom sa dokázali priblížiť, ale nikdy nie tak, aby na to Charnay nedokázal včas zareagovať.

Piešťany podali v rámci série domácich zápasov najlepší výkon, keď boli najbližšie k výhre, ale napokon sa im vytúžený úspech pred vlastnými fanúšikmi nepodarilo doručiť.

"Vážim si to, že dievčatá bojovali a dreli. Aj keď sme vedeli, že to už bude problém, ale išli do konca, snažili sa a hľadali v útoku pozície. Ťažko sme sa presadzovali, Francúzky boli veľmi atletické a ťažké tam bolo nájsť priestor, ale bojovali sme. Výsledky sa síce zlepšovali, ale máme 0-4.

Nebral by som to ako nejaký problém, je potrebné s tým bojovať. Vyzeráme určite lepšie v zápasoch, ale je to málo, pretože v takýchto stretnutiach je potrebné hrať 40 minút a to zatiaľ ešte nedokážeme," zamyslel sa nielen nad duelom so Charnyom kouč Čajok.

Skupinovú fázu Eurocupu nateraz čaká takmer mesačná prestávka kvôli kvalifikačným zápasom na majstrovstvá Európy 2025. Klubu z kúpeľného mesta príde táto prestávka vhod, keďže od septembra hrali v pravidelnom rytme dvoch stretnutí týždenne.

"Za dva mesiace to bol pre nás 21. zápas, to je obrovská porcia. Ešte nás v sobotu čaká Banská Bystrica v lige, čo musíme zvládnuť. Potom si už aj dievčatá potrebujú oddýchnuť, bolo toho veľa.

Verím, že nám to pomôže. Niektoré hráčky odídu a hádam prídu aj na iné myšlienky. Keď sa vrátime, tak verím tomu, že sa pozbierame a pôjdeme do ďalšej časti sezóny," dodal na záver Jankovič.