Čajky chcú zlomiť čakanie na úspech. Dievčatá na to majú, hovorí tréner Jankovič

PIEŠŤANY. Basketbalistky Piešťanských Čajok majú pred sebou záverečné domáce vystúpenie v E-skupine Európskeho pohára (Eurocupu), v stredu 30. októbra o 18.00 h ich čaká francúzsky Charnay Basket Bourgogne Sud. Aktuálny šampión Tipos extraligy žien chce zabojovať o prvý úspech a udržať si šancu na ďalšie účinkovanie v súťaži.

Pre piešťanské basketbalistky štartuje druhá polovica skupinovej fázy, v aktuálnej edícii Eurocupu sa zatiaľ víťazného pocitu nedočkali. Na palubovke ich najbližšieho súpera neboli od toho ďaleko, ale napokon sa radoval z výhry súper.

„Zápas bol veľmi náročný a ťažký, hlavne sme v ňom nezachytili jeho úvod, keď sme mali problém s vysokou percentuálnou úspešnosťou streľby domácich. Postupom času sme sa vyrovnali a dovolím si tvrdiť, druhá polovica prvého polčasu bola v našej réžii. Hrali sme tam veľmi dobre, dobre sme bránili a rozmýšľali sme. Z toho som mal veľkú radosť. Po tretej štvrtine sme síce prehrávali, ale stále sme boli v hre. Bohužiaľ, záverečná štvrtina nám absolútne nevyšla. Dostali sme sa do veľkého kŕču a nevedeli sme sa z toho pozviechať. Zápas napokon skončil tak, ako skončil. Ponaučenie tam bolo, v stretnutiach Eurocupu je potrebné hrať 40 minút,“ vrátil sa pre TASR k tomuto stretnutiu tréner Čajok Peter Jankovič.

Program 4. kola E-skupiny Európskeho pohára streda 30. októbra: 18.00 h: Piešťanské Čajky - Charnay Basket Bourgogne Sud 18.30 h: Šopron Basket – Bodrum Basketbol

Agresívny basketbal Charnay je síce nováčikom v pohárovej Európe, ale doterajšími výsledkami dokázal, že nechce byť v súťaži len do počtu. Momentálne je na postupovej druhej pozícii, na svojom konte má dve víťazstvá a jednu prehru. „Hrajú agresívny basketbal s mnohými situáciami jedna na jedna a vedia si veľmi dobre posúvať loptu. Keď potrebujú, tak vedia veľmi agresívne brániť, dokážu to aj v nepríjemnej zónovej obrane. Je to iný štýl basketbalu, na čo sme zvyknutí. Na každom poste majú atletické dievčatá, dokážu veľmi rýchlo reagovať a 40 minút vytvárať tlak. Musíme byť na to pripravení, ale tým, že sme už s nimi hrali, tak už dievčatá budú vedieť, ako by to malo vyzerať. Pevne verím, že odovzdáme na palubovke všetko,“ uviedol kouč Piešťan.

Súperi potrestajú každú chybu V doterajších eurocupových vystúpeniach to jeho hráčky mali vždy rozohrané dobre, no vždy prišla hluchšia fáza, ktorú súper tvrdo trestal. „Snažím sa to hráčkam prízvukovať aj na tréningoch. Je potrebné zostať koncentrovaní, aj v slovenskej lige sa snažíme k tomu nabádať. Keď sa v domácej súťaži niečo takéto udeje, tak nás súperi až tak nedokážu potrestať, ako tomu je v Eurocupe. Ak chytíme takýto návyk, že si to môžeme dovoliť, tak v Eurocupe to nevieme napraviť. Hráme v slovenskej lige s väčšou rotáciou, ale každá hráčka musí mať všade rovnakú koncentráciu. Nemôžeme podceniť žiadnu situáciu. Títo kvalitní a skúsení súperi potrestajú každú jednu chybu. Udialo sa to so Šopronom, Bodrumom, ale aj v poslednej štvrtine so Charnayom. Vždy to bolo o tom istom, keď držíme koncentráciu a vládzeme, tak to ide. Ak sa však na chvíľu stratíme, tak za pár minút sa dokáže rozhodnúť zápas. Stále je potrebné držať sa navzájom, veriť si, ukázať emóciu a hrať so srdcom,“ zamyslel sa Jankovič.

Bojovať až do konca Na domácej scéne a v Stredoeurópskej lige sa Piešťanom darí, svedčí o tom deväťzápasová šnúra výhier. V Eurocupe by radi zlomili čakanie na úspech. „V tomto zápase musíme bojovať až do poslednej minúty zápasu a prinútiť súpera k chybám. Charnay je veľmi úspešné družstvo spoza perimetra. No musíme si dať pozor aj na ich presilové situácie, z ktorých ťažili v našom poslednom vzájomnom zápase. Musíme byť viac konzistentné v obrane, hrať stále tímovo na oboch stranách ihriska a sústredene 40 minút. Verím, že si čo najviac fanúšikov nájde cestu do Diplomat arény a spoločne s nami si užijú posledný domáci zápas v skupine Eurocupu. Teším sa na domácu atmosféru,“ uviedla krídelníčka Čajok Alexandra Buknová.

Nemôžu sa stávať výpadky Znalosti z prvého vzájomného zápasu prídu vhod, teraz bude potrebné eliminovať horšie herné prvky a ťažiť z tých pozitívnych. „Tým, že náš tím je mladý a mnoho hráčok ešte nemá skúsenosti z eurocupových zápasov, tak potrebujeme, aby zahrali všetky líderky. Nemôžu sa stávať výpadky, aj keď samozrejme dievčatá chceli, ale potrebujem, aby sme chytili taký deň, keď zahráme všetci. Vtedy môžeme pomýšľať na víťazstvo. Ide o dobré načasovanie, ale ja verím, že dievčatá na to majú a myslím si, že aj im už chýba to víťazstvo. Chuť tam je, chceme to pretaviť do zápasu. Hráme pred domácim publikom a bolo by pekné odvďačiť sa im za podporu. Bude to náročné, ale my musíme makať a veriť, že sa to podarí. Keby aj nie, ale aby sme odchádzali so vztýčenými hlavami, že sme dali do toho všetko,“ dodal na záver tréner Piešťan.