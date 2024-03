Finále zmenili na exhibíciu. Tréner verí, že najväčší úspech ešte príde

PIEŠŤANY. Pred slušne zaplnenou Diplomat arénou vyvrcholil v Piešťanoch prvý ročník ženskej edície Alpsko-jadranského pohára. V čisto slovenskom finále sa stretli dvaja hlavní ašpiranti na zlato - Slávia Banská Bystrica a domáce Čajky. Piešťany napokon dokráčali k trofeji a víťazným oslavám celkom suverénnym krokom, vyhrali 76:48. Duel medzi aktuálnym majstrom a vicemajstrom Slovenska patril hráčkam z kúpeľného mesta. Až na krátky moment v úvode to bolo v ich podaní v podstate víťazstvo systémom štart-cieľ.

"Myslím si, že z našej strany to bola veľmi dobrá práca v obrane. Treba však uznať, že Banskej Bystrici sa v sobotu zranila dôležitá hráčka, rozohrávačka Božica Mujovičová a jej absenciu bolo cítiť. Na to sa ale nehrá a my sme aj tak odviedli veľmi dobrú robotu v defenzíve. Potom prišiel aj útok. Na začiatku druhého polčasu sme sa trochu zasekli, začali sme veľmi pomaly, ale postupom času sme sa rozbehli a už to išlo. Som rád, že v podstate každá jedna hráčka, ktorá bola na lavičke, tak zasiahla do stretnutia a mohli sme si to víťazstvo užiť," zhodnotil duel pre TASR tréner Piešťan Peter Jankovič.

Defenzíva je alfa a omega Súboje medzi jeho tímom a Sláviou patria k tomu najlepšiemu, čo v poslednom období ponúka ženský basketbal. Na januárovom Federálnom pohári v Piešťanoch v semifinále triumfovali Čajky, Banská Bystrica si vychutnala nedávno zisk Slovenského pohára, takže o motiváciu bolo na oboch stranách postarané. "Túto sezónu to vyzerá, že hráme len so Sláviou. Stále sú to však iné zápasy, ale vždy je motivácia veľká. Sme športovci, chceme víťaziť. Slovenský pohár nás veľmi mrzel, preto sa teším, že sme tento pohár vyhrali my. Túto ligu som ešte nevyhrala, takže mám ďalšiu do zbierky," povedala domáca pivotka Anna Jurčenková.

So spoluhráčkami mali za sebou nie ideálne výsledkové obdobie, ale všetko si vynahradili úspechom na Final Four Alpsko-jadranského pohára. "Takto chceme stále hrať, zodpovedne v obrane a rýchlo dopredu. To sa nám darilo hlavne v prvom polčase. Stále je to o defenzíve, to je alfa a omega. Dovolili sme súperovi dať len 48 bodov, čo je fantastické číslo.