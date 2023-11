Čajky čaká rozhodujúci duel v Španielsku. Herminjardová: Dáme do toho všetko

Karty sú pred záverečným kolom rozdané jasne, Girona má istotu prvého miesta v "béčku", keď zatiaľ nenašla premožiteľa, a miestenku do play-off má z druhého miesta istú aj poľský Gorzów.

"Ako sme pripravení, sa ešte len uvidí v stredu. Verím, že budeme pripravení a splníme to, čo si zaumienime.

Dúfame, že nám to pomôže v prípade postupu, ale nie je to len v našich rukách. My sa musíme sústrediť hlavne sami na seba, nedívať sa okolo.

Všetci vieme, do čoho ideme a o čo hráme, sme tak nastavení. Poznáme systém a pravidlá súťaže, stále sme na postupovej pozícii.

Musíme byť pripravení na to, že budeme hrať na skóre a udržanie nejakého výsledku. Budeme sa o tom baviť, rozoberať a verím, že sa nám to podarí.

Ak by to nevyšlo, tak minimálne chceme odísť zo zápasu so vztýčenou hlavou," povedal pre TASR tréner Piešťan Peter Jankovič.