Piešťanské Čajky si udržali šance na postup, súperovi z Luxemburska nedali šancu

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Z našej strany veľmi slabý štart, nie že zlý, ale bez energie. Obrana ešte ako-tak fungovala, ale útočne to nebolo tak, ako sme chceli. Ale potom sme trochu pridali a už to vyzeralo, naberalo to nejaké kontúry. Výborná úspešnosť spoza trojkového oblúka. Som rád za toto víťazstvo, potrebovali sme to, aby sme sa niekde udržali. Som hlavne rád za mladé dievčatá, že si trochu okúsili Eurocup a tiež sa presadili."

Anna Jurčenková, hráčka Piešťan: "Od začiatku až do jeho konca to bol náročný zápas. Vedeli sme o nich, že hrajú do konca, im je jedno, aký je stav. Nejako pomalšie sme sa rozbiehali, ale cez polčas sme si povedali, že musíme opraviť chyby v obrane a viac sa hýbať. V jeden moment nám padli dôležité strely, potom sme sa chytili a už to išlo."