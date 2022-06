Z dna sa dostali na vrchol. Pozrite si, ako Warriors oslavovali s fanúšikmi

Pre Warriors to bol štvrtý triumf v profilige za uplynulých osem sezón.

Na ceste nás streli viaceré prekážky, narazili sme na niekoľko nerovností, ale napokon sme to dosiahli a každý jeden z nás hráčov i z trénerského štábu v tom zohral významnú úlohu," uviedol Stephen Curry, ktorého vyhlásili za najužitočnejšieho hráča (MVP) finále. Golden State v ňom zdolali Boston 4:2 na zápasy.

"Klamal by som, keby som tvrdil, že som bol presvedčený o našom víťazstve. Predsa, na vrchol vždy vedie množstvo úsilia a práce.

"Bola to úžasná sezóna. Naozaj milujem tento tím a keď hovorím tím, tak myslím každého jeho člena. Je to niečo výnimočné," povedal Draymond Green, oporný stĺp defenzívy Golden State.

Warriors boli predtým naposledy vo finále v roku 2019, no potom prišiel prudký pád a predchádzajúce dva ročníky play off nehrali. V roku 2020 sa Warriors ocitli na úplnom dne ligy, no dokázali sa vrátiť na vrchol.