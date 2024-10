Prichádza tím, ktorý si treba užiť. Levičania vyzvú najväčších favoritov súťaže

LEVICE. Basketbalisti Patriotov Levice majú pred sebou druhý duel v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). V utorok 15. októbra o 19.00 h bude čeliť majster Slovenska jednému z najkvalitnejších tímov v súťaži, španielskej Casademont Zaragoza. Zverencov trénera Michala Madzina poženú za ďalšou výhrou zaplnené tribúny. Stret slovenského basketbalu s tímom z krajiny úradujúcich európskych šampiónov nie je každodennou záležitosťou, v Leviciach sa tak pripravujú na basketbalový sviatok.

"Čaká nás súper, na ktorého sa nepripravujeme každý rok. Je to niečo špeciálne hrať súťažný zápas so španielskym tímom. Veľmi sa na to tešíme.

Zároveň rešpektujeme silu súpera, ale ideme sa zodpovedne pripraviť na to, aby sme odohrali výborný duel pred domácim hľadiskom. Verím, že bude plná hala a v Leviciach to bude basketbalový sviatok," prezradil pre TASR tréner Levíc Michal Madzin. Od vstupu Patriotov do súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) ide jednoznačne o najkvalitnejšieho súpera, ktorý sa predstaví v levickej športovej hale. Zaragoza si dvakrát zahrala semifinále Ligy majstrov (2020, 2021), v predchádzajúcom ročníku sa dostala do štvrťfinále EP FIBA a vo svojej krajine patrí k tradičným klubom. "Zaragoza hrá v najlepšej lige Európy. Toto je ten typ zápasov, ktorý hráči milujú, ak si ho môžu zahrať, takže sa teším. Na papieri ide o najlepší tím, ktorému budem čeliť v mojej basketbalovej kariére. Musíme hrať 40 minút našu hru. Na konci dňa, je len jedna lopta, ktorá sa musí dostať do koša. Komu sa to podarí najčastejšie, tak ten vyhrá zápas," zamyslel sa rozohrávač Patriotov Ty Nichols.

Úradujúci šampión Tipos SBL vstúpil do skupinovej fázy EP FIBA triumfom nad cyperskou Famagustou (83:72), ale cez víkend neuspel v repríze finále na palubovke Spišských Rytierov (85:87). V priebehu pár dní tak ukázal tím dve rôzne tváre. "Na Cypre to bol pre nás veľmi dôležitý zápas. Útočne sa nám nedarilo tak, ako by sme si predstavovali, ale aj napriek tomu sme dokázali vyhrať na veľmi ťažkej pôde Famagusty a za to sme veľmi radi. Na druhej strane, veľký výbuch v prvom polčase v Spišskej Novej Vsi. V druhom polčase sme sa dostali do hry, takmer sme aj zvrátili zápas. Žiaľ, skončilo sa to prehrou, čiže to nebol možno ideálny scenár, ako sa pripraviť na nasledujúce stretnutie, ale musíme to hodiť za hlavu," uviedol Madzin.

Jeho tím bude čeliť jednoznačnému favoritovi na prvé miesto v skupine, v prvom kole triumfovala Zaragoza nad tureckým Bursasporom 106:84 a v španielskej lige následne uspela proti Joventutu Badalona (96:95).

"Zaragoza je veľmi kvalitný, silný a skúsený tím. Každý hráč v základnej rotácii je v podstate reprezentant svojej krajiny, hovoríme o basketbalových krajinách - Španielsko, Taliansko, Čierna Hora. V tejto sezóne majú len jednu prehru, aj tá bola proti Realu Madrid, čiže ukazujú svoju silu. Nie každý deň máme možnosť hrať s takýmto tímom. Recept je bojovať a hrať srdcom. Dať zo seba maximum, hrať s veľkou energiou a byť tímom, ktorý ide za hranicu svojich možností. Zaragoza dáva veľa bodov, čiže si to musíme odmakať od prvej do poslednej sekundy. Zároveň musíme kontrolovať útok, aby sme im nedali jednoduché zakončenia v tranzícii," opísal levický kouč možnú cestu k úspechu. K tomu by mala pomôcť v Haleon aréne najvyššia návšteva sezóny. "Verím, že bude výborná atmosféra a vytvorí sa super energia, v ktorej sa bude dobre hrať a budeme si vedieť užiť zápas. Prichádza tím, ktorý nie je pre nás každodenný súper. Treba si to vážiť, užiť si to, že k takémuto niečomu prichádza. Všetci sa tešíme na takýto zápas. Urobíme maximum, aby sme na to radi spomínali," dodal Madzin.