Vojna ho pripravila o brata, on tragicky zahynul. Dončič a Jokič ho velebia

„Dražen Petrovič bol veľký hráč,” vravel zasa po príchode do NBA v roku 2018 Luka Dončič. „Každý, kto ho poznal, vraví, že bol aj veľmi dobrý človek. Z jeho hry by som si zobral takmer všetko. Najmä jeho streľbu z diaľky,” dodal s úsmevom na tvári.

Bezvýznamný zápas ho stál život

Po tom, čo jeho klub New Jersey Nets prehrali v prvom kole play-off NBA v roku 1993 s Clevelandom Cavaliers, bol Petrovič nespokojný.

Americkým reportérom povedal, že nedostatok uznania ho prinútil uvažovať o odchode z NBA.

Chcel tým aj donútiť klub, aby mu ponúkol lukratívnu zmluvu. Tú však nikdy nepodpísal.

Po sezóne išiel reprezentovať chorvátsky národný tím, ktorý sa v kvalifikácii na ME stretol vo Varšave so Slovinskom. Dražen Petrovič dal v zápase tridsať bodov, no na výhru to nestačilo.

Bolo to však jedno, keďže Chorváti si svoje postupové miesto už zabezpečili. Bol to teda bezvýznamný zápas, na ktorom sa nemusel vôbec zúčastniť.

Nasledovala cesta domov. Zopár minút pred odletom sa Petrovič rozhodol, že pocestuje autom so svojou priateľkou Klarou Szalantzyovou a jej kamarátkou Hilal Edebalovou.