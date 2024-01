Výbuch európskeho trénera na rozhodcov v NBA: Je to nehoráznosť, hanba, kričal

Nahnevala ho posledná štvrtina, do ktorej šiel jeho tím s jednobodovým náskokom. V nej sa však jeho hráči dopustili trinástich faulov, zatiaľ čo hráči Lakers faulovali len päťkrát.

„Je to nehorázne. To, čo sa stalo dnes večer, je úplná sr..ka (použil skratku “BS”, namiesto nadávky “bullshit”, aby sa vyhol pokute, pozn. red.),” začal Rajakovič pozápasovú tlačovú konferenciu.

„Je to hanba. Hanba pre rozhodcov, hanba pre ligu, ktorá to dovolila. Dvadsaťtri trestných hodov pre nich, zatiaľ čo my dostaneme dva trestné hody v štvrtej štvrtine?” pokračoval.

Podľa neho zaobchádzali rozhodcovia s hviezdami Lakers v rukavičkách: „Rozumiem rešpektu pred všetkými hviezdami v lige, ale v našom tíme máme tiež hviezdnych hráčov.”