Návrat Rusov do Európy? Je to len otázka času, potrebujú nás, vraví tréner

„Myslím si, že je len otázka času, kedy sa CSKA vráti do Euroligy. K tomuto návratu napokon dôjde,” povedal Pistiolis pre EOK WebRadio. „Európsky basketbal potrebuje CSKA Moskva,” dodal.

Dopláca na to aj v ruskej lige, kde ho v tomto smere dobehli rivali.

„Niekde v našich mysliach je, že jedného dňa sa vrátime do Euroligy.“

Naopak, šport je najdôležitejším prvkom politiky, je konštantou a naratívom. Verím, že kým to, čo sa deje, neprejde vojenskou fázou, bude mimoriadne ťažké a dokonca nereálne predstaviť si ruské tímy v európskych basketbalových arénach,” povedal.

Je vidieť, ako Vatutina trápi, že klub musí pykať pre politickú situáciu. Tiež dodal, že čas ukáže, čo bude ďalej.

Kým sa neskončí vojna, nevrátia sa

Aj v najnovšom rozhovore v marci 2024 pre MatchTV odpovedal na otázku o šanciach jeho tímu na návrat do Euroligy: „V tejto chvíli patrí návrat ruských tímov do Euroligy do sveta sci-fi alebo fantázie.”