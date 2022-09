Môžeme byť hrdí, tvrdí Satoranský. Český tréner sa hnevá na rozhodcov

„Som na našich hráčov hrdý. Dali do toho všetko, ale hrali sme proti skvelému tímu,“ hodnotil pre ČT Šport dojatý tréner Česka Ronen Ginzburg.

BERLÍN. Reprezentanti Česka sa lúčia s ME v basketbale 2022 prehrou v osemfinále proti favorizovanému Grécku. So svojím výkonom, ktorý v zápase predviedli, však môžu byť nadmieru spokojní.

„Keby ste sa ma na začiatku leta spýtali, bral by som koniec v osemfinále ako sklamanie. Naše ciele boli oveľa vyššie,” prezradil Satoranský.

Potom prišla prehra s Poľskom. Som rád, že sme nakoniec do Berlína postúpili a Grékom to ako jednému z favoritov sťažili,“ dodal nový rozohrávač Barcelony.

„Myslím si, že na to majú naozaj dobrú šancu. Určite majú slabé stránky, ale myslím si, že sú najlepším kandidátom na výhru na EuroBaskete," povedal tréner Ginzburg.

„Myslím si, že krása tohto turnaja je v tom, že je veľmi nepredvídateľný. Je zrejmé, že Grécko je jedným z lepších tímov, jedným z favoritov, ale videli ste Taliansko proti Srbsku, iné zápasy, kde mali šancu prekvapiť aj outsideri.

Mám pocit, že je ťažké dať nejaké tipy kto vyhrá. Grécko čaká Nemecko, bude to veľmi ťažký zápas, pretože Nemecko hrá skvelý turnaj, takže je ťažké niečo predpovedať."

Satoranský zahviezdil, ale potichu

Ťahúň českej basketbalovej reprezentácie Tomáš Satoranský sa pred začiatkom turnaja zranil a nebolo isté, či do neho zasiahne, ba či bude vôbec v nominácii.

V prvom zápase na turnaji proti Poľsku odohral iba 17 minút.

„Klobúk dole pred Satym za to, ako sa k tomu postavil a ako to všetko zvládal. Nemôže to pre neho byť príjemný pocit. Bolo vidieť, že je limitovaný a že sa snaží robiť, čo môže,” povedal po zápase s Poľskom pre ČT Šport kapitán českého tímu Vojtěch Hruban.

„Nemôžeme od neho čakať, že s takouto nohou bude rozdávať desať asistencií a atakovať triple-double každý zápas. Bohužiaľ, v tejto chvíli je to tak, že nie sme schopní ho nahradiť,” dodal Hruban.