Boston je opäť jediným kráľom NBA, môže založiť dynastiu

Celtics vznikli v roku 1946, keď spolu s ďalšími desiatimi klubmi zakladali ligu BAA. Tá sa o tri roky neskôr spojila s inou profesionálnou súťažou a vznikla NBA, no jej prvý ročník sa oficiálne uznáva ako začiatok v súčasnosti najprestížnejšej zámorskej súťaže.

Do svojej zbierky pridal rekordný 18. titul a potvrdil, že nemá iba zaujímavú históriu, ale aj úspešnú prítomnosť a žiarivú budúcnosť.

Z pôvodnej jedenástky do dnešných dní prežila iba trojica tímov, okrem Bostonu ešte aj New York Knicks a Warriors, ktorí vznikli vo Philadelphii a dnes sídlia v San Franciscu ako Golden State.

Celtics nepatrili od úvodu medzi elitu ligy, v prvej sezóne skončili vo Východnej divízii na 5. mieste až za tímom Providence Steamrollers a nedostali sa ani do play off.

Ďalšiu slávnu epochu zažil Boston v 80. rokoch, keď pod vedením Larryho Birda zvádzal súboje s Los Angeles Lakers, ktorých hlavnou hviezdou bol Magic Johnson.

Obaja hráči sa stali neskôr spoločne s Michaelom Jordanom členmi amerického Dream Teamu na OH 1992 v Barcelone a výrazne prispeli k spopularizovaniu basketbalu vo svete.

Bird s Bostonom v roku 1987 neobhájil titul a odvtedy sa "zeleno-bieli" neobjavili vo finále až do roku 2008.

To sa v Bostone zišlo veľké trio Paul Pierce, Kevin Garnett a Ray Allen, poslední dvaja menovaní patrili dlhé roky medzi hviezdy NBA, no titulu sa nevedeli dočkať a pred príchodom do tímu obetovali významnú časť platu, aby si ich klub mohol dovoliť.

Partia veteránov sa ešte v roku 2010 vrátila do finále, no potom už klub nastúpil cestu dlhej prestavby.