Náš program otevře zápas v domluvené váze do 88 kg, ve kterém se představí Miloš „Meloun“ Petrášek (bilance 12-7), který se do klece vrací po takřka dvouleté pauze. Naposledy se představil v říjnu 2022, kdy na body prohrál s německým Terminátorem Stephanem Pützem. Dnes mu bude soupeřem Polák Kamil „Gleba“ Wojciechowski (bilance 8-2). Ten měl až do května roku 2023 dokonalou bilanci, tehdy ale prohrál s Piotrem Kuberskim na KO a nevyšla mu ani premiéra v Oktagonu proti Micku Stantonovi, se kterým padl v dubnu na TKO.



Hlavní kartu zahájí dlouho očekávaný a také odkládaný zápas mezi Jaroslavem „Jubox“ Pokorným (bilance 16-11), který je už skutečným veteránem MMA a v organizaci OKTAGON MMA už odbojoval pět zápasů s bilancí 2-3. Se Shem Rockem (bilance 9-1) má odstartovanou opravdu slušnou nenávist, která po jednom nezvládnutém staredownu a zraněním českého borce znamenala odklad tohoto duelu. Nyní už střetu nic nebrání a Angličan bude na zaplněném stadionu bojovat nejen s Pokorným, ale také s nepřátelským publikem.



Do klece se ve střední váze postaví i David „Sagat“ Zawada (bilance 19-9). Ten dnes bude chtít navázat na poslední zápas, ve kterém ve své premiéře v organizaci porazil na heel hook Hojata Khajevanda a dal tak zapomenout na dvě předcházející porážky. Soupeřem mu bude Marek Mazúch (bilance 7-2). Ten momentálně jede na dvouzápasové sérii výher, kdy před limitem ukončil Giovanniho Melilla a poté i Jaimeho Cordera. Tohle slibuje slušnou štípanou a možný showstealer.



Hlavní předzápas obstarají v rámci welterové váhy David „Růžový panter“ Kozma (bilance 32-13), který se do akce vrací po drtivé porážce od Bojana Veličkoviće v září loňského roku. Hlava si jistě odpočinula a David se bude chtít vrátit na vítěznou vlnu a zkusit se zase probojovat do případného titulového mixu. Protivníkem mu bude Ion „Dracula“ Surdu (bilance 14-6). Ten sice do organizace vstoupil porážkou s Bojanem Veličkovićem, nicméně zanechal obrovský dojem, který navíc umocnil dvěma výhrami nad Máté Kertészem a Alexem Lohorém. Naposledy sice prohrál se Stefanem Paternem na armbar, stále je to ale velice nebezpečný soupeř.



Hlavní zápas večera bude o pás v polotěžké váze, o který se utkají dvě legendy československého MMA, Karlos „Terminátor“ Vémola (bilance 36-8) a Attila „Pumukli“ Végh (bilance 33-9). Dnes to bude Odveta století zápasu, který se odehrál v listopadu 2019 a Attila v něm šokoval svého soupeře nekompromisním KO. Od té doby ale dráhy obou zápasníků nabraly odlišné cesty. Attila se vrhl do světa showbusinessu a od té doby nezápasil, zatímco Vémola neúnavně bojoval, získal pásy ve střední i polotěžké váze, nicméně také jasně prohrál s Patrikem Kinclem a naposledy schytal KO od Samuela Krištofiče. I tak to dnes bude obrovský zápas, ve kterém jde o hodně právě českému bojovníkovi...