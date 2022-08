Dončič, Giannis či Jokič. Kto vyhrá najvyrovnanejšie ME?

BRATISLAVA. Je to tu. Basketbaloví fanúšikovia sa po piatich rokoch dočkali sviatku. Už vo štvrtok (1. septembra) začína EuroBasket 2022 - Majstrovstvá Európy v basketbale.

V kvalifikácii na MS v basketbale 2023 sa už medzi sebou títo dvaja stihli stretnúť v zápase Grécka so Srbskom.

Bol to jeho najlepší bodový výkon v reprezentačnej kariére. Dvaja európski obri si to medzi sebou rozdali v krásnych 'matchupoch'.

Zatiaľ čo sa The Joker, ako prezývajú za oceánom Nikolu Jokiča, mohol tešiť z výhry po predĺžení, pričom zaznamenal 29 bodov, 8 doskokov a 6 asistencií - na druhej strane Greek Freak, ako prezývajú Giannisa Antetokounmpa, zaznamenal až 40 bodov s 8 doskokmi a 5 asistenciami.

V roku 2017 mal Dončič iba 18 rokov, no v priemere zaznamenával 14,3 bodu, 8,1 doskoku a 3,6 asistencie na zápas. Famózne čísla. Na palubovke trávil spomedzi svojich spoluhráčov najväčší počet minút (29,1 na zápas).

V NBA sa o ňom hovorí ako o budúcom šampiónovi. Pred minuloročnou olympiádou však priznal, že zlato so Slovinskom by pre neho znamenalo viac ako vyhrať titul v NBA.

„Vybral by som si zlatú medailu so Slovinskom. Hráte za svoju krajinu a to je niečo naozaj špeciálne,” prezradil Dončič pred médiami.

„Ale nevadili by mi oboje,” dodal s úsmevom.