Manažér má veľkú radosť. Treťoligistu povedie slovenská legenda

„Veríme, že osobnosť Miroslava Karhana a jeho skúsenosti dodajú motiváciu hráčom do tréningového procesu a fanúšikom chuť pozrieť si legendu slovenského futbalu na trénerskej lavičke,“ dodal.

Miroslav Karhan je bývalý slovenský futbalista a kapitán slovenskej reprezentácie, bývalý tréner Spartaka Trnava.

Karhan hrával za Trnavu do júla 1999, kedy prestúpil do španielskeho Betisu Sevilla, kde odohral jednu sezónu a 33 zápasov. Po nej prestúpil do Besiktasu Istanbul.

V rokoch 2001 až 2007 hrával za nemecký bundesligový klub Vfl Wolfsburg. V lete 2007 podpísal dvojročnú zmluvu s klubom 1. FSV Mainz 05. Po dvoch sezónach v druhej Bundeslige sa v roku 2009 prebojoval s klubom do najvyššej súťaže.