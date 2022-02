Adesanya po výhre na UFC 271 potvrdil ďalšieho vyzývateľa a načrtol dátum zápasu

Rodák z nigerijského Lagosu je preto rád, že na turnaji UFC 271 sa skvelým výkonom predviedol Jared Cannonier, tretí muž rebríčka strednej váhy.

Práve on by mohol byť jeho najbližším súperom.

„Povedal som mu, že hoci sa obaja nejako nemusíme, ale rešpektujeme sa. Čo sa týka tretieho súboja, ak by získal nejaké výhry, tak uvidíme. Ak mám povedať za seba, tak radšej bojujem s niekým, s kým som sa ešte nestretol.

Jared (Cannonier) urobil dnes veľký krok, povedal som mu to už na vážení, že ak vyhraje, on bude ďalší. Práve teraz sa chcem sústrediť na strednú divíziu, možno v júni by to mohlo vyjsť,“ povedal zápasník, ktorý sa v minulosti venoval kickboxu na najvyššej úrovni.