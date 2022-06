Mladý Slovák zažil moment hrôzy, no je optimista. Verí, že si zahrá NHL

Na začiatku sezóny ste patrili k Slovákom s dobrou šancou na draft, no potom prišlo ťažké zranenie kolena. Ako si na ten moment spomínate?

Nechcem sa k tomu veľmi vracať. Bol to nešťastný moment. Dostal som hit a prisadol som si koleno. Netušil som, že je to vážne, tak som skúsil hrať ďalej, no vtedy mi to tam prasklo a vedel som, že je zle. Vzápätí mi magnetická rezonancia potvrdila, že je to roztrhnutý predný krížny väz. Okamžite sme teda vedeli, že sa pre mňa sezóna predčasne skončila.

Vymeškať veľkú väčšinu sezóny so zranením musí byť zvlášť pre tak mladého hráča dosť ťažké. Čo vám pomohlo zvládnuť to?