Viacerých hráčov pred MS trápia zranenia. O posily prišli Anglicko, Holandsko aj Wales

DAUHA. Anglický futbalista James Maddison vynechal nedeľný tréning reprezentačného mužstva na MS v Katare a jeho štart v úvodnom zápase Anglicka s Iránom 21. novembra je otázny.

Dvadsaťpäťročného stredopoliara Leicestru City trápia problémy s kolenom, minulý víkend odišiel z ihriska počas ligového zápasu proti West Hamu.

"Je to v poriadku. Absolvoval som lekárske vyšetrenie a nie je to nič vážne. Musím sa dostať do tempa na fyzioterapii, ale nemal by to byť väčší problém," citovala ho agentúra DPA.