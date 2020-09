Podporujú ho Kanaďania a vyradil favorita. Hrá sa tam najlepší futbal pod Tatrami

V tretej lige by sa radi usadili

Výborný vstup do piatoligovej sezóny nie je v prípade Kežmarku náhoda. Postupové ambície má klub už druhý rok za sebou.

„Vysoko sme boli aj v jesennej časti nedokončeného minulého ročníka. Škoda, že sa Východoslovenský futbalový zväz rozhodol tak, ako sa rozhodol. To už však nechcem ďalej komentovať, je to za nami. Naším cieľom je pokúsiť sa o repete a vyhrať túto súťaž. Mužstvo sme v lete posilnili o dvoch-troch hráčov a vstup do sezóny nám vyšiel veľmi dobre,“ hovorí Pavol Fejerčák, podľa ktorého má Kežmarok najlepšie mužstvo v súťaži.

Zároveň verí, že jedným postupom to neskončí.

„Ambície máme dostať sa do tretej ligy. To by bol náš strop a tam by sme sa chceli dlhodobejšie usadiť. Nehovorím, že hneď, ale trebárs v horizonte piatich rokov,“ vyslovil smelú prognózu.

Divácke návštevy stúpajú

V Kežmarku sa snažia stavať na vlastných odchovancoch. Viacerí hráči si už prešli aj pôsobením v iných kluboch.

„Máme celkom slušný, skúsený káder. Sú v ňom aj moji dvaja synovia Pavol a Filip, ktorí hrávali vyššie súťaže, Palino aj v zahraničí, a vrátili sa domov, aby pomohli. V Košiciach hrali aj Grega a Kristan. Máme kvalitnú ofenzívu a mužstvo je celkovo veľmi dobre poskladané. Keďže máme 22 hráčov a pravidelne trénuje sedemnásť či osemnásť, bola by škoda nevyužiť túto situáciu,“ uvedomuje si skúsený kormidelník.

V meste badať aj zvýšený záujem fanúšikov o futbalové dianie.

„Doteraz sme boli zvyknutí na sto, stopäťdesiať divákov. V poslednej dobe sa ich počet pohybuje od štyristo do šesťsto. Na pohár, v ktorom sme v úvodných kolách vyradili takisto mužstvá z vyššej súťaže, Spišské Vlachy a Rudňany, ich bolo ešte viac. Dobrý futbal láka a je to tak aj u nás. Diváci chodia od Popradu až po Spišskú. Hovorí sa, že v Kežmarku sa momentálne hrá pod Tatrami najlepší futbal. To nás, samozrejme, teší,“ veľavravne dodal Fejerčák.