Chvíľa vyradených prichádza. Prajú si súperov z lepšej spoločnosti

BRATISLAVA. V minulej sezóne museli svoju púť pohárom pre pandemické opatrenia ukončiť. Teraz sú nasadení priamo do štvrtého kola Slovnaft Cupu. Žreb jednotlivých dvojíc sa uskutoční 7. októbra o 11.00 h v Sieni slávy slovenského futbalu. Vyradili ich, sú nasadení Postup do štvrtého kola si vybojovali KFC Komárno, FC ŠTK 1914 Šamorín, FC Spartak Trnava, MŠK Žilina, AS Trenčín, MFK Ružomberok, MFK Zemplín Michalovce, FC ViOn Zlaté Moravce, FK Pohronie, FK Senica, FK Železiarne Podbrezová, MFK Skalica, MŠK Púchov, FC Košice, FK Humenné, MFK Vranov nad Topľou a ŠK Odeva Lipany.

Kolo uzavrú dve stretnutia MFK Dolný Kubín – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (6. októbra o 15.00 h) a ŠK Prameň Kováčová – ŠK Slovan Bratislava (9. októbra o 14.00 h). Nasadených je trinásť vyradených klubov z minulého ročníka: TJ Rovinka, FC Slovan Galanta, OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, ŠK Sásová, ŠK Belá, OŠK Bešeňová, TJD Príbelce, MŠK Slavoj Spišská Belá, Slávia TU Košice, 1. MFK Kežmarok, MŠK Spišské Podhradie, MŠK Tesla Stropkov a FC Rohožník. Do pohárovej súťaže tak nastúpia aj kluby z tretej, štvrtej a dokonca piatej ligy. „Stačí nám taký žreb, ako bol minulý rok. Keď k nám príde AS Trenčín, bude to super. Nebudeme si vyberať, ale verím, že dostaneme mužstvo z Fortuna ligy,“ pred žrebovaním uviedol Jozef Komara, šéf MŠK Spišské Podhradie, účastníka tretej ligy Východ. Okruh klubov je jasný AS Trenčín sľúbil, že do Spišského Podhradia si príde zahrať aspoň prípravný zápas. Ten sa však zatiaľ neuskutočnil. „Máme problém so zložením kádra. Pre pandémiu nám osem až desať hráčov skončilo a tím skladáme nanovo. Nemáme kvalitu ako v minulej sezóne, ale na zápas pohára sa veľmi tešíme. Snáď sa to bude hrať aj s divákmi, pretože inak to nemá zmysel,“ zaprial si.

Stretnutia štvrtého kola sú na programe 27. októbra. „Veríme, že tento rok sa zápas odohrá. Pre nás to bude čerešnička na torte. Odmena za to, čo si chlapci vybojovali minulý rok v obmedzených podmienkach,“ uviedol Milan Babjar, manažér piatoligistu ŠK Sásová. Klub zo stredu Slovenska proti účastníkovi Fortuna ligy v minulosti nikdy nehral. Maximálne sa v príprave stretol s béčkom Dukly Banská Bystrica. „Nemáme vybratého favorita, s ktorým by sme chceli hrať. Okruh je však jasný, najlepšie, keď to bude niekto z najvyššej súťaže. Ak by sa tak stalo, ambície postúpiť by išli bokom. Bola by pre nás česť zahrať si so súperom z lepšej spoločnosti,“ dodal. Bývalí ligisti chcú tých súčasných V štvrtoligovom klube OŠK Bešeňová hráva viacero bývalých prvoligistov. Sú to napríklad Štefan Zošák, Marek Sapara či Jozef Kapláň.