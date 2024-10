Shiffrinová išla druhé kolo bez iskry, v úvodných pretekoch sezóny neobsadila ani pódium

Tridsaťštyriročná Brignoneová slávila 28. triumf v kariére, z toho trinásty v "obráku". Na ľadovci Rettenbach vyhrala druhýkrát po prvenstve v roku 2015.

"Je to úžasný štart do sezóny. Vôbec som to nečakala, je to niečo neskutočné. Musím však na sebe ešte tvrdo pracovať, lebo ostatné dievčatá boli veľmi rýchle," povedala Brignoneová v prvom rozhovore pre televíziu FIS.

Štart sezóny bol bez Slovenky Petry Vlhovej, ktorá ešte naberá kondíciu po operácii kolena a návrat na súťažné svahy plánuje až v decembri.

V Söldene sa nepredstavila ani vlaňajšia víťazka Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, obhajkyňa veľkého i malého glóbusu bojovala uplynulé týždne s chrípkou a problémami s kolenom a po prehliadke trate sa rozhodla z pretekov odhlásiť.