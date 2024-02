Odermatt neprestáva udivovať, ovládol prvé kolo. Žampa sa zaradil na posledné miesto

Švajčiar dosiahol čas 1:06,48 a najbližšie bol k nemu Henrik Kristoffersen z Nórska, ktorý stratil pätnásť stotín sekundy. Slovák Andreas Žampa skončil na 49. mieste a nepostúpil do druhého kola.

Andreas Žampa išiel na trať s číslom 41 a nepodarilo sa mu zopakovať výkon z predošlého "obráku" v Bansku, kde postúpil do druhého kola premiérovo v sezóne.

Dvadsaťšesťročný Odermatt bol v prvom kole najrýchlejší v druhej i štvrtej časti trate. Okrem Kristoffersena sa zaňho zmestili do sekundy aj domáci River Radamus (+0,78 s) a Chorvát Filip Zubčič s mankom 87 stotín.

V druhej časti trate urobil hrubú chybu, mal problém udržať stabilitu a stratil mnoho času. Do príchodu do cieľa spravil v snahe kompenzovať to rovnakú chybu ešte raz.

Po príchode do cieľa mal spoločný najhorší čas spolu so Švédom Williamom Hanssonom, na Odermatta stratil 4,27 sekundy.