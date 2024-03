Líder po prvom kole dostal špicara. Slalom v Aspene vyhral Meillard

Teším sa, že to prišlo

"Bol to dlhý víkend, ale som veľmi šťastný, že som vyhral. Trocha dlhšie to trvalo, kým sa mi podarilo zvíťaziť v slalome. Teším sa, že to prišlo," povedal v prvej reakcii Švajčiar, ktorý predtým skončil druhý v oboch obrovských slalomoch v Aspene (piatok aj sobota).

Vedúci muž priebežného poradia disciplíny a víťaz štyroch tohtosezónnych slalomov Manuel Feller skončil piaty.

Rakúšanovi sa nepodarilo v nedeľu ešte získať malý glóbus, no má dva slalomy pred koncom sezóny na čele disciplíny náskok 169 bodov pred Strasserom.