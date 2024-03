Expert: Sú iba dve geniálne slalomárky. Ak by sa Vlhová nezranila, mohla získať glóbus

Lyžiarska sezóna 2023/2024 sa cez víkend skončila a rozdali sa posledné glóbusy. Dalo by sa ju nazvať aj sezóna zranení. Ako by ste ju zhodnotili?

Neviem, prečo nás v tejto sezóne postihlo tak veľa zranení. Stalo sa to aj najlepším lyžiarkam v Cortine d’Ampezzo a v Jasnej. Myslím, že za to mohli náročné snehové podmienky.

Ďalší dôvod môže byť aj ten, že program bol viac nahustený. Muži mali na začiatku januára príliš veľa zjazdov. Absolvovali aj tréningy a preteky super-G. Bolo to jednoducho príliš.

Avšak ani Medzinárodná lyžiarska federácia nevie, čo sú tieto náročné snehové podmienky. Stalo sa to pravdepodobne preto, že predtým na zjazdovku pršalo a následne sa ochladilo.

Áno, predtým nepodávala dobré výkony na pomery Petry Vlhovej (smiech). Bola silnejšia ako v sezóne 2022/23. Mala neuveriteľný štart do nového ročníka. Na pretekoch v Levi od Mikaely výrazne odskočila a bola oveľa rýchlejšia. Škoda, že vypadla v druhých pretekoch v druhom kole.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová odštartovala sezónu naozaj výborne. V súboji o malý glóbus za slalom to bol veľký boj medzi ňou a Mikaelou Shiffrinovou , až kým sa Slovenka nezranila. Jej výkony boli úplne odlišné v porovnaní s predchádzajúcou sezónou, však?

Vlhová sa zranila na domácich pretekoch v Jasnej. Môže to zanechať nejaký dopad na lyžiarku?

Zrejme sa chcela domácim divákom v obrovskom slalome viac ukázať a podmienky v stredisku boli naozaj náročné. Nebolo normálne, aby vynikajúca lyžiarka, ako je Marta Bassinová, stratila viac ako osem sekúnd na víťazku prvého kola.

Talianka pred troma rokmi získala malý glóbus za obrovský slalom. Je to šialené. To však znamená, že v stredisku boli špeciálne podmienky. To môže byť dôvod zranenia Petry Vlhovej.