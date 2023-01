Tento triumf mu v zbierke ešte chýbal. Kriechmayr prvýkrát vyhral zjazd v Kitzbüheli

Kriechmayr: Nebolo to úplne bez chýb

Kriechmayr prešiel Karusell i Steilhang čisto, výborne prešiel aj Hausbergkannte, výjazd z traverzy nemal optimálny, no stačilo mu to na triumf.

"Nebolo to úplne bez chýb. V Traverse som naplno riskoval, chýbalo možno pol metra a bolo by po oslavách. Tam som trochu stratil. Ani hore v plochých pasážach som nemal úplne najlepší pocit. No riskoval som a vyšlo to," povedal 31-ročný Kriechmayr pre ORF.

Vďaka nemu Rakúsko zažilo po troch rokoch triumf v zjazde v Kitzbüheli, naposledy ho z domácich pretekárov vyhral v januári 2020 Matthias Mayer, ktorý nedávno ukončil kariéru.

Kriechmayr bol vtedy druhý, čo bolo jeho doteraz najlepšie umiestenie v zjazde na Streife. O rok neskôr vyhral v "Kitzi" super-G.