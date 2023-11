Bude mať Vlhová v Jasnej špeciálny režim? Nemá maniere ako celebrity, tvrdí manažér

„Sme šťastní, že Petra môže predviesť svoje lyžovanie slovenským fanúšikom. Nie je nič viac. Máme obrovskú šancu vidieť na Slovensku jeden z top podujatí v kalendári Svetového pohára. Náš tím je nastavený na toto podujatie. Je to najvyššia priorita.

BRATISLAVA. Sezóna bez vrcholového podujatia. To však neplatí v prípade slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej , ktorá sa predstaví na domácom podujatí v Jasnej.

„Máme radosť, že zväz posunie Svetový pohár v Jasnej na vyššiu úroveň. Vidíme, čo všetko sa pripravuje a ako je čo premyslené. Tešíme sa, že energia, ktorú do toho organizačný výbor a zväz dáva, je správne smerovaná. Je to čisté a transparentné.

Celá optimalizácia k ladeniu športovej prípravy a formy smeruje do termínu SP v Jasnej,“ uviedol manažér tímu Richard Galovič.

„Nepozeráme sa na to, o čo sa bude bojovať a v akej fáze je sezóna. Petra nemá toto nastavenie a sústredí sa na preteky. Akoby bojovala v decembri, tak bude bojovať i v marci. Nevnímali sme zásadný rozdiel v tom, či podujatie bude na konci sezóny alebo skôr. Predovšetkým sme boli radi, že bude na Slovensku.“

„Každý rok sú diváci hlasnejší. Počujem ich na každom medzičase. Zakaždým, keď ho prejdem, tak ma povzbudzujú tak hlasno, že neviem, či som vpredu alebo vzadu. Cítim sa pod tlakom. Je úžasné lyžovať s takouto energiou. Je to pre mňa špeciálny triumf na tomto mieste. Chcela som veľmi vyhrať a teším sa, že sa mi to podarilo,“ povedala pre FIS Shiffrinová.

Vlhová po vydarenej príprave vstúpila do novej sezóny úspešne. V otváracích pretekoch v Söldene skončila na treťom mieste a vyhrala hneď prvý slalom v Levi.

„Domáce prostredie môže trochu zväzovať ruky, respektíve nohy. Domáce preteky však Petru naštartujú na víťaznú vlnu. Videli sme to aj na poslednom podujatí v Jasnej, keď bola prvá a druhá. Myslím si, že aj teraz to tak bude. Samozrejme, aj jej bude zodpovednosť trochu zväzovať nohy. Slovenskí fanúšikovia sú najlepší. Nikde som lepších nevidel. Aj oni dokážu ovplyvniť jej výsledok,“ zamyslel sa bývalý Vlhovej tréner Rastislav Mažgút.

„Vnútorný tlak je obrovský. Budeme pracovať na tom, aby sa do tohto vnútorného tlaku nepridávali ďalšie vonkajšie elementy. Uvítal by som prostredie, kde by dokázala čerpať pozitívnu energiu, ktorú fanúšikovia prinesú. Verím, že nájdeme vzájomnú symbiózu, tak aby sa Petra dokázala sústrediť na svoj výkon a aby si ju užili i slovenskí fanúšikovia.