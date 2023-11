Vlhová stratila na americkom snehu výhodu. Musí sa nad svojou jazdou zamyslieť, tvrdí expertka

BRATISLAVA. „Bola to veterná lotéria,“ reagoval v štúdiu JOJ Šport slovenský lyžiar Andreas Žampa na vývoj pretekov obrovského slalomu.

„Počasie je veľmi suché, niekedy je americký sneh veľmi agresívny. Niektorým lyžiarkam to môže robiť problémy. Pred pretekmi Svetového pohára pršalo, následne sa ochladilo a mrzlo.

Trať je však veľmi dobre pripravená a mala by vydržať počas celého štartového poľa. Je veľmi ľadová, čo dievčatám veľmi vyhovuje,“ povedala britská lyžiarka Emma Carricková-Andersonová pre Eurosport.

Prvých osem lyžiarok sa zmestilo do jednej sekundy.

Brány v druhom kole boli bližšie pri sebe, ale viac zatočené. „Je to však takmer identické ako v prvom kole. V rovnakej stope,“ analyzoval špecialista na obrovský slalom.

„Fúkal jej vietor a mala problémy s viditeľnosťou. Mala perfektný tlak na spodnú lyžu. Chce to však presnejšie zosúladiť, aby celý prejav bol taký, aký by Petra chcela,“ komentoval jej jazdu Andreas Žampa.

„Lyže sa jej zahryzli do amerického snehu a práve tam stratila všetku výhodu. Večer si pozrie svoje video a poriadne sa nad svojou jazdou zamyslí,“ uviedla expertka Eurosportu.

„Mikaela predviedla krásny výkon, ale pozrite sa na to, aké rezervy na trati ešte sú,“ reagovala Strachová na jazdu Lary Gutovej Behramiovej.

„So svojou jazdou som veľmi spokojná. Trvalo mi niekoľko zákrut, kým som sa dostala do svojho rytmu. Potom to však bol môj najlepší obrovský slalom, ktorý som na tomto kopci lyžovala,“ povedala po prvom kole Američanka pre portál ski racing.

Gutová Behramiová vyhrala oba obrovské slalomy v sezóne.

„Som šťastná. V obrovskom slalome sa cítim sebavedomo. Vždy sa však snažím zlepšovať a hľadám motiváciu. Bolo to prvýkrát, čo som šla preteky v červenom drese a vyhrala som. Užívam si to. Dokázala som vyhrať dva preteky za sebou. Naposledy sa to u nás podarilo švajčiarskej lyžiarke Sonja Nefovej v roku 2001,“ tešila sa pred kamerami FIS.

Perfektný posun

S najvyšším štartovým číslom 50 sa do druhého kola prebojovala chorvátska lyžiarka Zrinka Ljutičová, ktorá skončila trinásta. Bolo to jej najlepšie umiestnenie v obrovskom slalome.

V prvých pretekoch sezóny v Söldene obsadila 14. miesto.

Devätnásťročná Chorvátka by sa čoskoro mohla prebojovať do najlepšej tridsiatky.