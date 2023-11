Vlhovú ovplyvnil výkon v obrovskom slalome. A Dubovská? Oh my God, reagoval expert

„Preteky hodnotila výborne. Vravela, že to bolo najlepšie za šesť rokov, čo v USA súťaží. Pochvaľovala si podmienky a počasie. S výkonom bola spokojná ona i celý tím,“ uviedol.

BRATISLAVA. Tréner Pavel Šťastný, ktorý pôsobí na lyžiarskej akadémii v Killingtone, sa po slalomových pretekoch stretol so slovenskou reprezentantkou Petrou Vlhovou .

Slovenka obsadila v slalome druhé miesto. Nestačila iba na rivalku Mikaelu Shiffrinovú , ktorú do cieľa hnalo tisíce ľudí.

„Každý rok sú diváci hlasnejší. Počujem ich na každom medzičase. Zakaždým, keď ho prejdem, tak ma povzbudzujú tak hlasno, že neviem, či som vpredu alebo vzadu. Cítim sa pod tlakom. Je úžasné lyžovať s takouto energiou.

Je to pre mňa špeciálny triumf na tomto mieste. Chcela som veľmi vyhrať a teším sa, že sa mi to podarilo. Verím, že to bola dobrá šou pre divákov,“ reagovala pre FIS víťazka.

VIDEO: Mikaela Shiffrinová - 2. kolo