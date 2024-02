Malá nádej pre Shiffrinovú? Musí však v rýchlostných disciplínach poraziť Gutovú-Behramiovú

Američanka by však musela štartovať aj v rýchlostných disciplínach, čo je po nehode v zjazde otázne.

Lara Gutová-Behramiová má náskok 205 bodov. Do konca sezóny je ich v hre ešte 800.

„Absolvovala som ľahké objemy v slalome a dva dni som to skúšala aj voľným lyžovaním v obrovskom slalome, pričom som sa cítila veľmi dobre.

Predpokladáme, že sa budem môcť vrátiť do súťažného diania v Aare, už sa na to veľmi teším," uviedla Shiffrinová na Instagrame.

To je však veľmi málo pravdepodobné.

Shiffrinová je už takmer istou víťazkou malého glóbusu za slalom. Jej náskok na tretiu Lenu Dürrovú je 194 bodov a na programe sú už iba dva preteky. Nemka by musela oba vyhrať a Američanka by v nich nemohla bodovať.

Víťazstvom v slalome by americká lyžiarka mohla skresať stratu na Gutovú-Behramiovú. Švajčiarka má však výhodu, že Shiffrinová sa nepostaví na štart víkendových pretekov v Nórsku, kde môže svoj náskok navýšiť.

„Akonáhle začnem počítať, prichádzajú do hry neistoty. Musím sa sústrediť na to, čo je dôležité. V mojom prípade je to lyžovanie. Počas sezóny sa nedá vyhrať glóbus, ale konkrétne preteky.

Chcem pokračovať v lyžovaní ako doposiaľ a hlavne ostať zdravá. Pokiaľ sa to splní, o glóbusoch sa môžeme rozprávať na finále SP v Saalbachu,“ vysvetlila tridsaťdvaročná Švajčiarka pre televíziu SRF.

Vedie v troch disciplínach

Naviac, Gutovej-Behramiovej sa darí nielen v rýchlostných disciplínach, ale aj v obrovskom slalome.