Veľkým glóbusom sa to skončiť nemusí. Odermatt útočí aj na bodový rekord

Potvrdil ho symbolicky prvenstvom, keď vyhral obrovský slalom v americkom stredisku Palisades Tahoe. Na konte má 11 víťazstiev v sezóne a môže sa pokúsiť vyrovnať rekord Mikaely Shiffrinovej, ktorá v sezóne 2018/19 uspela 17-krát.

Do konca ročníka by sa mal predstaviť ešte v šiestich pretekoch, štyri slalomy by sa ho tradične týkať nemali.