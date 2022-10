Ženský futbal na Slovensku? Vyvíja sa veľmi pomaly, vraví skúsená reprezentantka

Hmírová: Sto štartov? Je to krásne neľahké

"Keď som si konečne v pokoji sadla a uvedomila si to číslo, bola som na seba hrdá za to, kde som. A veľmi ten pocit prajem všetkým mojim spoluhráčkam z národného tímu. Keď sa nad tým teraz zamyslím, prišlo mi to také rýchle.