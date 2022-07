Radila sa s krajankou, sleduje Barcelonu. Slovenka sa teší na španielsku ligu

"Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo podpísať kontrakt s klubom španielskej ligy. Bol to vždy jeden z mojich snov. Nemôžem sa dočkať prvého tréningu, do Španielska odchádzam na konci júla, prípravu začíname 1. augusta.

"Verím, že mi táto liga bude sedieť, keďže je dosť technická. Moje očakávania sú jasné - chcem posunúť svoj level vyššie. Rátam s tým, že tam budú kvalitné zápasy, často na úrovni reprezentácie. Chcela by som byť pre Huelvu pilierom. Dúfam, že mi dajú dôveru, aby som to mohla ukázať a budem môcť dobre reprezentovať Slovensko v Španielsku," zaželala si.

Na Cypre zbierala trofeje

Hmírová má za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére, aj keď v slabšej cyperskej lige.

Dostala však príležitosť zahrať si v Lige majsteriek, čím získala ďalšie cenné skúsenosti do budúcnosti.

"Získali sme tri trofeje, čo sa mi ešte nepodarilo. Bola to pre mňa lekcia do života i do futbalu. Liga nebola kvalitou taká ako som očakávala, ale zase som si zahrala Ligu majsteriek, kde sme urobili pekné výsledky a možno aj to ma posunulo ďalej," skonštatovala futbalistka, ktorá v Poľsku najdlhšie hrávala za tím Górnik Leczna.



V španielskej najvyššej súťaži pôsobila v minulej sezóne slovenská reprezentačná brankárka Mária Korenčiová, ktorá chytala za Levante.

"Písala som si s Majkou a trochu som zisťovala, ako to tam vyzerá. Vedela som, že liga je kvalitná, ale vždy je lepšie, keď sa opýtate niekoho z vašej krajiny, aký má na to názor. Sledovala som španielsku ligu aj vďaka Barcelone, hrá sa tam technický futbal a to by mohlo byť niečo pre mňa," myslí si Hmírová.