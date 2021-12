Zlatá európska liga sa vracia k starému systému. Slovensko spoznalo súperov

Po ZEL čaká slovenské tímy v budúcom roku aj kvalifikácia ME 2023. Muži ju odohrajú od 3. do 21. augusta, ženy od 21. augusta do 11. septembra.

Slováci vlani obsadili v ZEL 7. miesto. Triumfovali Turci, ktorí na turnaji Final Four v belgickom Kortrijku v semifinále vyradili Estónsko 3:2 a vo finále zdolali Ukrajinu 3:1.