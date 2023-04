Vladov roh: Rozhodca môže certifikát spláchnuť do WC?

K prvému zlyhaniu rozhodcu prišlo po úvodnom takedowne, ktorý zaznamenal Viszlay a dostal sa ním do výhodnej pozície. V guarde veľmi dobre pracoval a ani na sekundu sa nezdalo, že nie je dostatočne aktívny. Práve naopak, rozdával pekné údery a snažil sa vylepšiť si pozíciu.

Rozhodca to ale videl inak a nepochopiteľne poslal súboj do postoja, kde mal veľkú výhodu Mikulášek, ktorý je najviac nebezpečný práve na nohách. Ak toto pán rozhodca posúdil ako pasivitu, tak pri súbojoch Karlosa Vémolu by musel dávať súperov do postoja každých 10 sekúnd.

Rozladený Viszlay sa po tomto rozhodnutí dostal do problémov, keďže zmenu pozície Mikulášek veľmi umne využil.

Už prvý verdikt bol na hrane pravidiel, druhý fatálny moment ho ale hravo prekonal.