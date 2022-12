V doraste Slovana zatienil Hamšíka. Expert televízie mal geniálne veci

Je žoviálny, úprimný a vtipný. Často mu hovorili, že je blázon. Bývalý futbalista a tréner išiel proti prúdu. Zbožňoval improvizáciu. V Slovane pôsobil v časoch, keď v klube netiekla teplá voda. Mal plat ako legendárny Jozef Adamec. Bol pri začiatkoch Mareka Hamšíka v seniorskom futbale. VLADIMÍR GOFFA (63 r.) vo svojej knihe 'Kontroverzný tréner' opisuje príbehy zo zákulisia slovenského futbalu. Hovorí o korupcii i úplatkoch. V rozhovore pre Sportnet spomína aj na hráča, ktorý mal v šestnástich geniálnejšie ťahy ako Marek Hamšík.

Prečo ste kontroverzný? Lebo v mojej trénerskej práci som šiel proti prúdu. Futbal som nevnímal celkom tak ako ostatní. Pre mňa to je kreatívna činnosť, nie rutina. Veľmi som sa zaoberal tým, čo nové by som doniesol do tréningu či zápasov. Skúšal som prekvapiť súpera, ale aj svojich hráčov, aby sa tešili do práce. Aby súperovi nepomohlo ani sto videozáznamov, aby absolútne netušil, čo ho čaká.

Kontroverzný tréner Bývalý futbalový tréner Vladimír Goffa hovorí v najnovšej knihe Kontroverzný tréner otvorene o zákulisí slovenského futbalu, o korupcii, úplatkoch aj stávkarskej mafii.

Knihu si môžete objednať tu .

Čím ste najviac zaskočili svojich hráčov? V tréningovom procese som búral klasiku. Zaužívané schémy som vždy menil. A to podľa pocitov, výkonov, či podľa počasia. Mal som tréningovú predstavu, ale nemal som plán. Skôr som improvizoval. Konzultoval som to však s kolegami v realizačnom tíme. Futbal je kreatívna činnosť. Mať niečo napísané na papieri, to nestačí. Dvadsaťpäťčlenný káder je živý organizmus. Zjednoduším to. Nie rutina, ale dennodenná nová inšpirácia. U mňa neplatilo, že víťazná zostava sa nemení. Možno sedem hráčov vedelo, že bude hrať, ale ostatných som točil. Najmä útočníkov a stredopoliarov. Nechápem dnešných trénerov, že im v kádri stačia dvaja útočníci. Ja som ich musel mať minimálne päť. Tam som sústreďoval kvalitu. Najmä v útočnej fáze som dokázal súpera prekvapiť. Vychádzalo vám to? Ja si fandím a výsledky to aj dokazovali. Naozaj osemdesiat až deväťdesiat percent, čo je vysoké číslo, aj vychádzalo. Lenže doplatil som na tých desať percent, čo mi nevyšli. A funkcionári mi to potom spočítali a vraveli. ´Ahaaaa. Ten to robí inak´. A už pri prvom neúspechu som musel takmer vždy odísť.

Konkrétny prípad, čím ste zaskočili svojich hráčov? Trebárs nás čakal nejaký zápas. Ja som zrušil klasickú predzápasovú rozcvičku a hráčom som povedal: ´Teraz ideme behať päťdesiatky´. Moji hráči museli cez pol ihriska behať šprinty. Alebo aj v knihe spomínam príhodu, keď som trénoval druholigový Kysucký Lieskovec. Od začiatku zápasu som tušil, že niečo nie je v poriadku, mal som aj indície. Niektorých hráčov som nespoznával, robili školácky chyby. Polčas sa skončil bez gólov, hráči sa zberali do kabíny, ale ja som ich zastavil. Stojte. Nechal som ich sedieť v stredovom kruhu, kde som medzi nimi rozhorčene chodil. Bolo tam 1500 divákov. Čistil som im žalúdky. Že to takto nejde, aby takto vypustili zápas. Kázal som im o čestnosti. Hrozil som im, že keď sa nespamätajú, odídem aj počas zápasu z lavičky.

Aj toto sa dozviete v článku Aký mal plat v Slovane?

Ako sa v Slovane ujal šestnásťročného Hamšíka?

Ktorý tínedžer mal v tom čase ešte geniálnejšie ťahy?

Ako rúcal dogmy na exotických Maldivách?

Ste unikát aj v tom, že ste z Kysuckého Lieskovca ako tréner zamieril priamo do Slovana. Skúste to opísať? Po tom, čo hráči vypustili spomínaný zápas, tak som zložil v Kysuckom Lieskovci funkciu a odišiel som. Za niekoľko dni sa mi ozvali zástupcovia bratislavského Slovana. Vraveli, že moju prácu poznajú a že ma sledujú. Predtým som už v Bratislave pôsobil, v ŠKP Devín (1996 – 2002). Bratislavčania vtedy radi chodili na naše zápasy, lebo sme hrali veľmi zaujímavý futbal a v dobrých podmienkach. Mužstvo bolo pestré a farebné. Aj keď postúpiť do najvyššej súťaže sa nám, žiaľ, nikdy nepodarilo. Vždy sme mútili vodu na horných priečkach.