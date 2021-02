Centrum za 30 miliónov nebude. Cyklistiku pochovali na 20 rokov, vraví Privara

BRATISLAVA. Veľké investície do športovej infraštruktúry idú len z rozpočtu štátu. Na Slovensku to platí takmer bez výhrady. Či už išlo o príspevky na výstavbu i rekonštrukcie futbalových štadiónov, na projekty hokejových hál alebo na Národné tenisové centrum.

„Je to smutné. V krajine Petra Sagana nemáme cyklistické športoviská pre olympijské disciplíny. Je to pre nás katastrofa. Nemali sme žiadny signál, že by niečo takéto malo prísť,“ komentoval rozhodnutie šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

Tvrdí, že na projekte NCC pracovali osem rokov. V rámci areálu mal byť krytý velodróm, dráha pre BMX, plocha na trial, okruh pre horskú cyklistiku, cestnú cyklistiku, ubytovacie kapacity, či diagnostické centrum.

„Pre sedem športovísk sme pripravili zázemie, ubytovanie, regeneráciu, diagnostiku, prenosné tribúny. Jeden zahraničný odborník nám vyrátal, že ak by sme to stavali samostatne, vyjde to 50 miliónov eur,“ vysvetľoval.

Problematické pozemky

Výber lokality cyklistického centra v minulosti kritizovalo viacero inštitúcií či bývalý poslanec Dušan Čaplovič (Smer)

„Lokalitu považujem za nelogickú. Malo by sa skôr uvažovať o mieste, kde je tradičné cyklistické zázemie alebo vysokoškolské prostredie, keďže sa počíta aj s centrom pre halové športy," napísal Čaplovič.

Generálna prokuratúra označila za riziko projektu, že je naplánovaný na súkromných pozemkoch a za prenájom má NCC platiť trhovú cenu.