Na MS juniorov sa nedostal. Po návrate do OHL zažiaril Chromiak piatimi bodmi

NEW YORK. Jakub Chromiak a Patrik Masnica boli poslednými dvoma hráčmi, ktorí sa nezmestili do nominácie Slovenska na MS hráčov do 20 rokov, ktoré v týchto dňoch prebiehajú vo švédskom Göteborgu.

Dozvedeli sa to deň pred Vianocami, keď realizačný tím zverejnil finálnu nomináciu. Zdá sa však, že Chromiakovi účasť v reprezentačnom kempe prospela.

Hneď v prvom stretnutí po návrate do Kingstonu bol vyhlásený za prvú hviezdu zápasu, keď k vysokej výhre Kingstonu Frontenacs 9:1 nad Peterboroughom Petes pomohol piatimi bodmi za gól a štyri asistencie.