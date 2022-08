VIDEO: V rodine Canadiens je už mesiac. Montreal sa vrátil k draftu Mešára

Montreal Canadiens si vybral až dvoch Slovákov. Jednotku draftu Juraja Slafkovského a z 26. pozície do tímu draftovali aj Filipa Mešára .

Mešár už stihol s Montrealom podpísať aj 3-ročnú nováčikovskú zmluvu. Zatiaľ však nie je jasné, kde zaháji novú sezónu.

Špekuluje sa o troch možnostiach: buď si zahrá AHL vo farmárskom tíme Laval Rocket, alebo zamieri do juniorskej OHL, alebo sa vráti do Európy - konkrétne do švédskej SHL.

Posledné dve sezóny strávil v HK Poprad, kde v seniorskom tíme odohral 93 zápasov. Získal v nich 38 bodov za 17 gólov a 21 asistencií.

V reprezentačnom drese odohral 30 zápasov v kategóriách U16, U18, U20. Najpamätnejšie momenty v reprezentačnom drese dosiahol minulý rok pri historickom úspechu striebornej osemnástky na Hlinka Gretzky Cupe v Piešťanoch. V 5 zápasoch vtedy nazbieral 7 bodov za 2 góly a 5 asistencií.