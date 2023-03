VIDEO: Pohotový Abubakari, bomba Kucku. Slovan strelil pekné góly

Druhý gól bol ešte krajší. Juraj Kucka sa v 17. minúte oprel do odrazenej lopty a nechytateľne bombou do bočnej siete upravil na 2:0.

Slovan bol blízko k postupu do štvrťfinále, no o dvojgólové vedenie prišiel. A súboj išiel do predĺženia.

V prvom zápase vo Švajčiarsku Slovan remizoval 2:2.

VIDEO: Riccardo Calafiori a jeho gól na 2:1