VIDEO: Päste, zauchá i vyliate pivo. Fanúšikovia na dedinskom futbale sa pobili

Po slovnej výmene domáci zbili nášho diváka. Neviem presne, čo sa stalo, pretože som hral. Ale vraj si o to koledoval,“ prezradil manažér TJ Partizán Vernár Ľubomír Greňa.

„Derby sa hralo po dlhšej dobe, nakoľko my sme boli v nižšej súťaži. Možno aj to pridalo na nervozite.

Zápas sa hral na hranici regulárnosti, futbalisti oboch táborov chodili často do sklzov.

Podgurážený fanúšik Vernára mal domácich priaznivcov provokovať od úvodných minút stretnutia. Tí sa neudržali.

„Bol to ostrý zápas. Na ihrisku aj mimo neho. Traja hráči sú zranení, k jednému musela byť privolaná záchranka,“ povzdychol si Ovsiak, podľa ktorého by dedinský futbal mal byť v prvom rade o zábave. A takéto veci by sa stávať nemali.

„Škoda zranení. V jednom prípade ide o šestnásťročného chlapca. Vraj má poriadny výron. Snáď bude v poriadku,“ dodal.

Kartový mariáš rozhodcu

Vybičovaný zápas skončil 2:2. V 2. minúte otvoril skóre hosťujúci Roland Macurák a do prestávky vyrovnal František Ovsiak.

Po zmene strán poslal hostí opäť do vedenia Tomáš Gajan a v závere vyrovnal domáci Tomáš Bruk.

„Rozhodca v prvom polčase nechal voľnejšiu hru, neurobil si poriadok. A v druhom sa mu to zvrhlo. Prišli emócie, nervozita a kartový mariáš. Keby dával karty hneď, možno by to bol pokojný zápas,“ zamyslel sa Greňa.