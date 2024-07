VIDEO: Čelil vyhrážkam. Kapitána Španielska bizarne zranil ochrankár

MNÍCHOV. Je štvrtým najlepším strelcom Španielska v histórii. Napriek tomu čelí Álvaro Morata na EURO 2024 veľkej kritike. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Zahanbuje Španielsko? Futbalista Španielska podľa španielskych médií nepodáva optimálne výkony a údajne aj nerobí dobré meno národným farbám. "Kapitán, ktorý zahanbuje celé Španielsko. A to nielen zlou formou na EURO," s takýmto titulkom vyšiel španielsky denník El Confidencial. Noviny ho kritizovali za údajné nezrelé správanie. Označili ho za "plačka."

"Kto je Morata, keď zle hovorí o Španielsku? Urobil tak niekoľkokrát pred aj počas EURO. Tento kapitán nereprezentuje Španielsko. Privádza ho do rozpakov svojimi vyjadreniami, ktoré, keďže ich často opakuje, robí dôveryhodnými," uvádza španielske periodikum.

Po turnaji končí Futbalista Atlética Madrid sa vyjadril, že médiá a niektorí Španieli ho prenasledujú. Aj keď na to podľa neho nemajú dôvod. "V Španielsku je pre mňa ťažké byť šťastný. Bezpochyby som šťastnejší mimo Španielska. Povedal som to veľakrát. Predovšetkým preto, že si ma ľudia inde vážia. V Španielsku nie je rešpekt k ničomu a nikomu," v rozhovore pre EL Mundo uviedol bývalý hráč Realu Madrid, Juventusu či Chelsea s tým, že EURO 2024 je jeho posledný turnaj v drese Španielska.

Pred semifinále s Francúzskom bolo otázne, či skúsený 31-ročný útočník nastúpi. Tréner Luis de la Fuente však dal všetkým kritikom odkaz a zaradil ho do základnej zostavy. Skúsený útočník hral do 76. minúty a dopomohol svojmu tímu k výhre 2:1 a postupu do finále. Počas osláv postupu však došlo k bizarnému momentu. Pri jednej z bránok ho nešťastne zasiahol do nohy člen bezpečnostnej služby. Ten spolu s kolegami chcel chytiť fanúšika, ktorý vbehol na trávnik mníchovskej Allianz Arény a so svojimi hrdinami si robil selfie. Ochrankár neudržal stabilitu a v sklze trafil práve stojaceho kapitána Španielska.

Tréner: Potrebujeme ho Morata sa ihneď chytil za pravé koleno a odkríval do útrob štadióna. "Bolí ho to. Vyzerá to však, že to nebude nič vážnejšie. Uvidíme po stredajšom vyšetrení," povedal tréner Španielov Luis de la Fuente, ktorý sa zároveň zastal Moratu. "Morata je najlepší kapitán, akého môžeme mať. Potrebujeme ho na ihrisku i mimo neho. Ako človek je výnimočný a zapíše sa do histórie španielskeho futbalu," konštatoval tréner. VIDEO: Bizarné zranenie Moratu

Koleno sa mu ohlo Morata zrážku s organizátorom nečakal. Udiala sa počas spontánnych osláv postupu do finále. "Keď to vidím, tak to vôbec nevyzerá dobre. Koleno sa mu ohlo a dostalo sa do totálneho prepnutia. Je to hanba, vôbec to nepatrí do futbalu," pre ČT sport vravel futbalový expert Tomáš Ujfaluši.

"Niektorí organizátori majú na topánkach kolíky, aby sa lepšie cítili, keď vbehnú šprintom na ihrisko za fanúšikom. Myslím, že toto rozhodlo. Tento usporiadateľ mal obyčajné tenisky a na mokrej tráve podkĺzol. Vyzerá to na prvý pohľad, že Moratovi poškodil väzy v kolene. Ak by mal pre toto prísť o finále, bolo by to hrozné," dodal Michal Kadlec.