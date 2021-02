Chcel mlieko, kúpil jogurt. Cítim, že ma tu majú radi, tvrdí talent z Kanady

Bolo to úžasné. Cítim, že ma tu majú radi a som tu vítaný. Vnímam to tak, že sa tu môžem rozvíjať nielen z hokejovej stránky, ale zároveň zažiť pekné spomienky so skvelou partiou.

Počas pôsobenia v zámorskej OHL som košík nepoužíval. Trochu som si tu na to musel zvykať. Som rád, že už ho nemusím viac používať. Je to pre mňa pohodlnejšie a zároveň to zlepšuje viditeľnosť počas hry.

Brat sa nedávno vrátil späť do Ameriky. Ako to bez neho zvládate?

Prvé dni boli náročné. Keď odchádzal, dal mi inštrukcie ako sa mám o seba postarať. Vysvetľoval mi veci ohľadne prania a varenia. Som mu veľmi vďačný za jeho pomoc a rady.

Ako vám ide varenie?

Keď som bol v kuchyni prvýkrát sám, takmer som podpálil apartmán (smiech).

Čo sa stalo?

Volal som s bratom cez videohovor. Chcel som si pripraviť kurča. Snažil sa mi vysvetliť, čo mám robiť. Ani neviem, ako sa to stalo, ale zrazu bola celá miestnosť plná dymu. Nebola to milá skúsenosť, ale našťastie som to napokon zvládol a nespôsobil požiar.

Aké ste mali očakávania od najvyššej slovenskej súťaže a ako vnímate jej úroveň po 16 odohraných zápasoch?

Nevedel som, čo mám od ligy čakať. Chcel som prísť do tímu, ktorý mi dá v zápasoch dosť priestoru na ľade, aby som sa mohol rozvíjať. To sa v Nových Zámkoch naplnilo. Vieme, že pre nás je obrana dôležitá, keďže nemáme veľkú silu v ofenzíve. Je pre mňa ako ofenzívneho obrancu len dobre, že môžem výrazne pomáhať nášmu útoku a tým zlepšovať svoju hru.

Bolo pre vás náročné zvyknúť si, že nastupujete proti omnoho starším a fyzicky zdatnejším súperom, než ako ste boli zvyknutý zo zámoria?

Spočiatku áno. Väčšina hráčov je odo mňa vyššia a majú silnejšie postavy. Veľa sa tu bojuje v rohoch klziska a pri mantineloch. Po prvých asi piatich zápasoch som si na to zvykol. Naučil som sa ako pracovať s telom aj s hokejkou. Teraz je to už pre mňa omnoho jednoduchšie.

Ako ste prežívali váš prvý gól, ktorý ste zaznamenali v zápase proti Popradu a neskôr dva presné zásahy Detve?

V stretnutí s Popradom aj v zápasoch predtým som mal viacero dobrých šancí, ale nedarilo sa mi dobre zakončiť. Napokon to vyšlo a bol to pre mňa úžasný pocit. Trochu sa mi uľavilo a cítil som, že už nehrám v takom kŕči.

V Detve to bol dôležitý moment pre náš tím. Prehrávali sme 0:1 a po mojich góloch sme zrazu viedli 2:1. Aj to pomohlo môjmu sebavedomiu, čo však bolo dôležitejšie, získali sme v tom zápase tri body.

Gólovo ste sa presadili aj v Košiciach. Zo vzduchu ste dokázali puk sklepnúť za chrbát brankára Vaya. Boli ste si istý, že gól bude platiť, keďže ste sa puku dotkli vysoko nad ľadom?

Bol som presvedčený o tom, že to bolo v rámci pravidiel. Puk som zasiahol ešte pod úrovňou mojich pliec. Rozhodcovia si tým neboli istí, ale ja som rád, že ho napokon uznali. Bol to zároveň dôležitý gól, keďže domáci sa snažili dostať do zápasu. My sme ale vďaka tomu viedli 2:0 a víťazstvo sme si udržali až do konca.