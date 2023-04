Hrivík na ľade iba prežíval, no už je fit. Kto mu chýba v príprave na MS?

Do individuálnych štatistík ste si pripísali štrnásť kanadských bodov (2 góly a 12 asistencií). Čakali ste viac?

Nie som spokojný, ale pramení to z toho, že som veľa nehral. Na začiatku to bolo celkom dobré, ale po zranení som sa trápil. Nemohol som nič robiť, nechodil som ani do posilňovne. Po dvoch tréningoch som naskočil do zápasu.

Na konci sezóny sa výpadok ťažko dobiehal. Zápasy sa potom nedajú kvalitne odohrať. Skôr je to prežívanie na ľade. Bolo to tak, ako bolo a nechávam to za sebou. Pozerám sa vpred.

Potešil vás príchod reprezentačného kolegu Petra Cehlárika do klubu a obnova vašej spolupráce na ľade?