Bojovníci Oktagonu sa vysmievajú Vémolovi a jeho boxu (Týždeň V klietke)

Mala to byť veľká noc pre najlepšiu svetovú ligu kickboxu GLORY. Opak bol ale pravdou. Jubilejný osemdesiaty turnaj sa nezapíše do jej histórie práve najlepšie.

Tom Aspinall doslova ovládol hlavný zápas večera, keď zdolal šiestieho muža rebríčka ťažkej váhy UFC Alexandra Volkova. Mal to byť prvý veľký test pre 28-ročného zápasníka, no ani tak skúsený súper ako Volkov nenašiel na Aspinalla recept.

K svojim výplatám si celkovo deväť zápasníkov prilepšilo bonusom za výkon večera vo výške 50-tisíc dolárov. Ide o nový rekord organizácie. Ocenení tak boli všetci bojovníci na turnaji, ktorí dokázali zvíťaziť pred uplynutím časového limitu.

„Všetci si to zaslúžili. Nemohlo to byť lepšie, lepší scenár pre dnešný turnaj by sa nedal napísať. Zápasy boli fantastické, bojovníci do toho dali úplne všetko,“ povedal prezident UFC Dana White, ktorý bol po turnaji vo výbornej nálade.

White sľúbil, že UFC sa tento rok ešte raz vráti do Anglicka. V pôvodnom pláne a rozpise turnajov pritom takýto krok nebol.

McGregor si pýta šampióna

Aj keď mu v súčasnosti patrí v rebríčku ľahkej divízii UFC až deviate miesto, hviezdny Conor McGregor si pýta veľký zápas.

Írsky bojovník verí, že by dokázal prerušiť nadvládu šampióna veltrovej divízie Kamaru Usmana.