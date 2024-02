Na tréningoch sú stabilné, v pretekoch prichádzajú komplikácie a dostávajú sa pod tlak. Prečo?

„Je to pre nás v podstate sklamanie v rámci sezóny, pretože po odchode sestier Fialkových sa stali lídrami ženského tímu. Samozrejme, nevytvárali sme na nich veľký tlak, že musia mať výsledky do napríklad dvadsiateho miesta.

Cieľ, ktorý mali, do štyridsiateho miesta, bol reálny. Nemyslím si, že zo strany zväzu bol tlak, ktorý by na biatlonistky nejako negatívne vplýval,“ uviedol v rozhovore pre Sportnet prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár.

Z pohľadu umiestnení to nebolo optimálne. Z pohľadu výkonov sme tam videli pozitíva. V rýchlostných pretekoch sa to však zle ukazovalo pre technické problémy, ale pocity boli výborné (64. a 68. miesto).

Na druhej výmene si udržala tie isté rozostupy, strata bola pätnásť až dvadsať sekúnd na kolo. Chybičku spravila na stojke, kde dlhšie dobíjala. Jeden náboj si vyhodila a tri musela dobíjať. Prejavilo sa to na streleckom čase. Keď to zhrniem, veľmi dobrá práca na trati a dobre zvládnuté tri položky. Na jednej sa zdržala viac, ako mala.

Mária zvládla dobre vytrvalostné preteky, ale žiaľ na streľbe nepodporila dobrý bežecký čas. Takže z toho nebolo dvadsiate miesto, ale až 85. Spravila deväť chýb na strelnici. To je strašne veľa, ale niekedy je to tak. Zuzana nemala vo vytrvalostných pretekoch optimálnu situáciu a odrazilo sa to na bežeckom čase.

Aké ste mali ciele pred šampionátom?

Z pohľadu umiestnení sme nenaplnili naše očakávania. Môžeme sa hrať na ak by. Kto vie, ako by nám to dopadlo, ak by nám v rýchlostných pretekoch šli lyže. Máme po šampionáte a môžeme zhodnotiť, že umiestnenia a ciele sme nesplnili.

Musíme si to celé prehodnotiť. Máme pred sebou ešte tretí trimester a štart na troch Svetových pohároch. Mali by sme sa poučiť aj z majstrovstiev Európy a robiť na strelnici to, čo sme sa učili – rýchle a presné streľby a preniesť do na záver sezóny. Teraz sa nám to nepodarilo.